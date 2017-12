Valute, l'euro ritrova slancio contro il biglietto verde

Sul mercato valutario, l'euro sta ricevendo una nuova spinta nei confronti del dollaro.

Dopo la fase di consolidamento in area 1,18, adesso la coppia Eur-Usd sembra pronta a volare nuovamente oltre quota 1,20. L'aumento è da attribuire alla vendita di dollari USA avvenuta, in modo diffuso, in questi ultimi giorni, in attesa di conoscere, da parte dei mercati, la politica sui tassi da parte della Fed oltre a vedere quale sarà l'impatto sui conti Usa della nuova legge fiscale voluta da Trump.

Dal lato dell'euro, poiché per fine anno non sono attesi dati macro di particolare rilievo, il sostegno alla valuta è assicurato da una sostanziale revisione al rialzo delle stime di crescita dell'Eurozona, in base al giudizio rilasciato dalla Bce ad inizio dicembre.