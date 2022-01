Anteprima della festa patronale di San Gaudenzio mercoledì 19 gennaio con la preghiera del S. Rosario presieduta dal vescovo Franco Giulio Brambilla e trasmessa in diretta da Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) e dal circuito radiofonico InBlu2000.

Il Video del Santo Rosario presieduto da Mons. Brambilla da Novara (Link al video: https://www.youtube.com/c/ilCenacoloWebTv):

Tratto da http://www.diocesinovara.it/il-video-della-preghiera-del-rosario-su-tv2000-guidata-dal-vescovo/

Si è trattato di un nuovo appuntamento di “Prega con noi”, iniziativa settimanale di Rosario per l’Italia, lanciato dalle emittenti cattoliche per invitare i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi per recitare insieme il Rosario.

Mercoledì 19 gennaio, il vescovo Franco Giulio ha guidato la preghiera del Rosario, recitata nella cappella del Lanino in cattedrale, trasmessa da Tv2000. Ecco il video con il sussidio per la preghiera con testi di madre Anna Maria Cànopi. (QUI il sussidio in pdf)

Il programma delle celebrazioni in Basilica per la Festa di San Gaudenzio 2022.

A causa del perdurare della situazione di pandemia che limita il numero dei posti disponibili, la partecipazione alla messa pontificale del 22 gennaio sarà ad inviti. Su richiesta del vescovo, molti posti saranno riservati a una rappresentanza di giovani ed educatori provenienti dalle parrocchie della città e della diocesi, a sottolineare l’intenzione di dedicare la festa di quest’anno soprattutto alle nuove generazioni e chi sta a loro vicino. In tutte le celebrazioni, i fedeli sono inoltre invitati a rispettare le regole per il contenimento dell’epidemia, e a indossare mascherine FFP2.

Apertura dello Scurolo Venerdì 21 gennaio

Ore 16 Primi Vespri e Apertura dello Scurolo

ore 18 Messa

Sabato 22 gennaio

Messa Pontificale per la Solennità di San Gaudenzio

Ore 10.30 Cerimonia del fiore e Messa pontificale presieduta dal vescovo Franco Giulio Brambilla. La Messa e la cerimonia saranno visibili sul canale YouTube di ANovara e sulle emittenti Videonovara, Onda Novara TV, VCO Azzurra TV.

Sabato 22 gennaio

Ore 17 Secondi Vespri di San Gaudenzio;

ore 18 Messa presieduta dal Vescovo di Ivrea Edoardo Aldo Cerrato

Domenica 23 gennaio

Ore 10 celebrazione delle Lodi;

ore 10.30 Messa presieduta dal vicario generale Fausto Cossalter;

ore 12 Messa;

ore 17.30 celebrazione dei Vespri;

ore 18 Messa presieduta dal vescovo di Acqui Terme Luigi Testori.

Da lunedì 24 a venerdì 28 gennaio

Ore 8.30 celebrazione delle Lodi;

ore 9 Messa presieduta dai canonici della cattedrale;

ore 16 Messa;

ore 17.30 celebrazione dei Vespri. Durante i giorni della festa saranno presenti dei confessori.

Sabato 29 gennaio

Ore 8.30 celebrazione delle Lodi;

ore 9 Messa presieduta dai canonici della cattedrale;

ore 17.30 celebrazione dei Vespri;

ore 18 Messa

Chiusura della festa Domenica 30 gennaio

Ore 10 celebrazione delle Lodi;

ore 10.30 Messa presieduta dal canonico Natale Allegra;

ore 17.30 celebrazione dei Vespri;

ore 18 messa presieduta dal parroco don Renzo Cozzi.

Pellegrinaggio all’urna del santo inizierà al termine dei Primi Vespri di san Gaudenzio e si terrà nei giorni dell’ottavario secondo i seguenti orari: 9.30 – 12.30 e 13.30 – 18.30.

Nelle parrocchie Unite di Novara Centro

Sospensione delle Messa nelle chiese del centro città durante i giorni della festa: non verrà celebrata la Messa feriale delle 9 in Duomo. Non verranno celebrate nella domenica 23 gennaio le Messe delle 10.30 e 18 in Duomo. Non verrà celebrata la Messa delle ore 18 del sabato alla Chiesa del Monserrato.

Fonte: diocesinovara.it