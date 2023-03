“Non è facile” è il primo singolo del giovane cantautore e musicista cuneese Andrea Roccia, un brano introspettivo che usa un sound pop, raccontando le vicende di una storia d’amore finita, il ricordo doloroso di quei momenti e la malinconia stessa nel ricordarli.

“Sai, volevo scriverti ma non è facile, ti accarezzava il vento sulle palpebre, vedevo il sole rosso proprio come te. Lo sai non so perdere, lo sai non è facile”, così l’artista canta nel ritornello della canzone, registrata presso Up Music studio e che porta anche la firma di Vittorio Valenti (Il Branco Publishing s.r.l.).

https://www.youtube.com/watch?v=PFeWOxVNLnw

Andrea Roccia, ha 21 anni e vive in un piccolo paese in provincia di Cuneo.

Si immerge nella musica dalle scuole medie, dove per puro caso si innamora del flauto traverso e inizia a studiarlo e portarlo con sé fino ad oggi, in conservatorio, dove continua lo studio. Le prime esperienze nel canto nascono nelle scuole superiori al Liceo Musicale, dove ha l’opportunità di fare le prime esperienze, in qualche operetta in cui gli viene affidato il ruolo di protagonista e nel coro della scuola.

Da qui in poi inizia il cammino un po’ travagliato con questo tipo di musica, diversa da quella che era abituato a sentire e suonare, che regala tante sensazioni stravolgenti, ma richiede anche tanto sacrificio.

Inizia a voler farsi sentire dagli altri, far vedere che anche lui canta; per questa ragione prova ad esibirsi per strada, alle fiere, in giro, si interessa ai primi concorsi e non attendono ad arrivare le prime sfide.

In particolare si crea un’opportunità dopo i provini che fece per il concorso tenuto negli studi di registrazione Up Music, a Milano: qui dopo un’esibizione registrata del brano “That’s Life” di Frank Sinatra, gli viene proposto di intraprendere il percorso per la creazione di un singolo, il suo primo brano inedito sarebbe potuto venire al mondo. Dopo un anno di lavoro passato a pensare, provare e registrare insieme a tutto il team di Up Music, è arrivata “Non è facile”.

