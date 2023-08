Un nuovo appuntamento in biblioteca per discutere di libri e di scrittura.



Proseguono le iniziative della Biblioteca Comunale di Chiaromonte in Basilicata, promosse dalla Presidente Rosa Ciminelli e dalla Vicepresidente Graziella D'Agostino.

Dopo gli incontri con Nicola De Lillo, Stefano Del Lungo, Egidio Sproviero, Giusy Dragonetti, il 7 agosto nella cornice della "Chiazzolla" (Piazza Umberto I) alle ore 18.30, si terrà la presentazione della silloge D'Argilla e neve di Maria Pina Ciancio edita da Ladolfi nel giugno del 2023.

Maria Pina Ciancio di origine lucana è nata in Svizzera nel 1965. Trascorre la sua infanzia tra la Svizzera e il Sud dell’Italia e da qualche anno vive nella zona del Castelli Romani. Ha pubblicato testi che spaziano dalla poesia, alla narrativa, alla saggistica. Tra i suoi lavori più recenti ricordiamo Il gatto e la falena (Premio Parola di Donna, 2003), La ragazza con la valigia (Ed. LietoColle, 2008), Storie minime e una poesia per Rocco Scotellaro (Fara Editore 2009), Assolo per mia madre (Edizioni L’Arca Felice, 2014), Tre fili d'attesa (Associazione Culturale LucaniArt 2022), D'argilla e neve (Ladolfi Editore, 2023).

Dopo i saluti del Sindaco di Chiaromonte Valentina Viola, dialogherà con l'autrice Graziella D'Agostino, mentre Chiara De Santo si esibirà con intermezzi alla chitarra classica.

L'evento è stato organizzato dalla Biblioteca di Chiaromonte con la collaborazione del Comune di Chiaromonte, e rientra nel programma del Patto Locale per la Lettura del Lagonegrese.

La Biblioteca Comunale di Chiaromonte

Via Giovanni di Giura, 4, Chiaromonte, Italy

[email protected]





Riferimento al libro:

www.ladolfieditore.it/index.php/it/catalogo/perle-poesia/d-argilla-e-neve.html