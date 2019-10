E’ in arrivo IOTHINGS Rome, l’evento internazionale organizzato da #Innovability, totalmente dedicato all’IoT e alla emergente Digital Transformation of Things che si svolge in primavera a Milano e in autunno a Roma.

Nel 2018 IOTHINGS Rome ha visto oltre un migliaio di partecipanti che hanno incontrato nei convegni, nell'area expo e nei business meetings 59 aziende sponsor, espositori e partner provenienti da tutta Europa e 89 speaker nelle 14 sessioni di conferenza.

IOTHINGS Rome 2019 si svolgerà il 27-28 novembre presso Spazio Novecento con un programma di conferenze integrato e organico rispetto alle tante tematiche esistenti nell’ambito dell’Internet of Things e con una decisa focalizzazione sui trend tecnologici IoT più innovativi quali le reti LPWAN e NB-IoT e l’architettura EDGE ma anche su Cybersecurity, Smart City, Industry 4.0. Grande risalto sarà dato anche alle tecnologie Embedded che si trovano al cuore di tutte le applicazioni IoT, con una panoramica sui trend di mercato e sulle sfide da essi determinate, così come su gli ambiti applicativi e le soluzioni disponibili oggi e in prospettiva.

Senza tralasciare la visione sistemica nazionale, dove tecnologie quali l’Intelligenza Artificiale rappresentano un’opportunità di sviluppo competitivo e dove il programma europeo Digital Europe sostiene progetti di sviluppo del sistema produttivo.

Sarà ancora presente ITALIA5G, la conferenza dedicata all’arrivo delle prossime reti di comunicazione e che vede presenti le istituzioni e gli operatori più rappresentativi per definire come accelerare lo sviluppo del 5G e del relativo ecosistema di imprese.

Non solo: nell'ambito della sessione IoMOBILITY Forum, dedicata agli operatori della nuova mobilità smart e connessa, si terranno la proclamazione e la premiazione dei vincitori dei primi IoMOBILITY Awards, iniziativa rivolta ai migliori progetti innovativi di aziende, PMI e startup nell’ecosistema della smart mobility in Italia.

L’area espositiva vedrà la presenza di importanti player internazionali e di aziende specializzate che rappresenteranno la completa filiera IoT, nelle componenti hardware, software e servizi integrati.

L’esclusiva location di Spazio Novecento sarà il teatro ideale per le dimostrazioni che avranno luogo nella area Live Experience, dove i visitatori potranno sperimentare in prima persona le applicazioni IoT più innovative.

Appuntamento quindi il 27 e 28 novembre 2019 a Spazio Novecento in Roma.

Per informazioni e per registrarsi: www.iothingsrome.com

Informazioni su INNOVABILITY

Innovability dal 2000 è il punto di riferimento italiano della filiera di operatori nel settore delle tecnologie digitali “disruptive” - in particolare Internet of Things, Robotics, Blockchain e Wearable - e organizzatore di manifestazioni fieristiche, eventi, convegni e seminari formativi che offrono occasioni di dibattito, confronto, scambio commerciale e networking tra aziende, istituzioni e mercati. Nel 2002 Innovability ha creato M2M Forum il primo evento a livello internazionale sulle tecnologie Machine-2-Machine (antesignane dell’IoT) che viene ancora organizzato annualmente. Per questo motivo Innovability ha sviluppato in particolare una profonda e continua conoscenza del mercato IoT e di tutti i principali player e stakeholder, sia a livello italiano sia internazionale che permette di offrire alle aziende anche servizi di marketing, ricerca, consulenza attraverso il proprio ampio database e con la collaborazione di prestigiosi partner scientifici, associativi e industriali italiani ed esteri.

