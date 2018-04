Cina: ci aspetta una gara in cui a livello strategico tutto è possibile

Sono così le qualifiche che piacciono agli appassionati: quelle che si decidono sul filo di lana, come avvenuto oggi in Cina dove, a essere fondamentali - oltre alle monoposto e ovviamente ai piloti - sono state anche le scelte effettuate a livello di pneumatici.

E proprio le mescole con cui è stato disputato il Q2 hanno un valore in più, perché sono quelle con cui domani i piloti prenderanno il via della gara, con le due Ferrari e le due Mercedes che monteranno pneumatici soft, rispetto agli altri team in top 10 che scatteranno invece con le ultrasoft, anticipando così, almeno sulla carta, il primo cambio.

Strategie quindi apertissime...