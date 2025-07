Un vero signore non smette mai di esserlo in nessuna circostanza.

Ieri sera, insieme al suo staff, ha incontrato a Dimaro i tifosi napoletani che attendevano la squadra sotto la pioggia da diverso tempo.

Prima di fare il suo discorso, ha voluto scusarsi con i presenti per il ritardo, riferendo che non sapevano quale fosse l'orario esatto dell'incontro.

Non erano parole di circostanza, era visibilmente dispiaciuto.

Non stava fingendo, era davvero rammaricato nel vedere quelle persone completamente bagnate nell'attesa di vedere i loro idoli.

Poteva far finta di nulla, invece il primo pensiero l'ha voluto rivolgere ai tifosi.

Oltre ad essere un grande leader è una persona rispettosa e gentile con tutti.

Da questi uomini nascono i successi delle squadre.

Non a caso Antonio Conte non si priva mai dai lui.

Un grande uomo.

Un gigante.

Lele Oriali è sempre stato di un livello superiore...