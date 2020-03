Il rotolo senza glutine è una variante della ricetta classica in cui si utilizza la farina, la cosa buona di questo dolce è che contiene già di suo pochi amidi e quindi sono facilmente sostituibili con ingredienti equivalenti. Da Blog senza Glutine

Il rotolo senza glutine lo potete poi farcire con marmellata, nutella, crema e quello che preferite.

Ingredienti

5 uova

150 gr di zucchero

50 gr di farina di riso

50 gr di fecola di patate

1 cucchiaino di miele

1 pizzico di sale

Preparazione

Montate le uova con lo zucchero fino ad avere un composto gonfio e chiarissimo, ad occhio e croce deve triplicare, potete usare le fruste elettriche, la planetaria o anche il Bimby. Aggiungete il sale e il miele e continuate a montare. Setacciate insieme la farina di riso e la fecola e poi uniteli al composto, poco per volta, e mescolando con una spatola delicatamente dal basso verso l’alto.

Prendete una teglia bassa e larga, tipo quelle per pizza, e foderatela con la carta da forno, versate il composto e distribuitelo in modo uniforme. Cuocete in forno preriscaldato a 200°C per 8 – 10 minuti. Toglietelo dalla teglia e poi coprite tutto con la pellicola trasparente in modo da sigillarlo e mantenere l’umidità.

Quando l’impasto sarà freddo potete staccarlo dalla carta da forno, farcirlo e decorarlo.