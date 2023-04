IL TRIONFO DI EGO VICI MUNDUM DI CHIARA TAIGI

1 aprile 2023, Chiesa Sant'Ignazio di Loyola a Roma

Con Fioretta Mari, Enzo Decaro, Raffaele Paganini

Il Trionfo... E subito viene in mente la vittoria dell’ego, contrapporre un vincente ad un perdente o un nemico, la prevaricazione, mentre il “trionfo” dell’opera Ego Vici Mundum è la comprensione che esiste una vittoria del perdono e dove nessuno prevarica, qualcosa che trascende, dove tutti vinciamo nel rispetto della dignità di tutti, cambiando la nostra visione e comprendendo le nostre reazioni a fronte di eventi difficili della vita.

Ego Vici Mundum non si riferisce alle dimensioni di una vittoria dell’ego che è piccola, ristretta ed effimera, ma l’affermazione “Io ho vinto il mondo” comprende una smisurata vittoria della Misericordia, non individuale, donata al mondo e all’umanità intera e come sia possibile attuarla.

Sette giorni dopo, Sette Passi, arrivati alla Santa Pasqua, l’eco dell’opera Ego Vici Mundum risuona ancora nella monumentale e frequentatissima Chiesa Sant'Ignazio di Loyola a Roma.

Grazie a grandi nomi come Chiara Taigi, Fioretta Mari, Enzo Decaro, coreografia di Raffaele Paganini e direttore artistico dell'Ateneo Arte e Danza con la Maestra Simona de Nittis, sono restate impresse armonie visive e pathos nel pubblico che era presente.

Inizia, nello scenario naturale della Chiesa del XVII secolo di Sant'Ignazio di Loyola a Roma, la scena con una imponente Croce inclinata e poggiata sugli scalini coperta da un velo, in un gioco di suggestive luci, elementi scenici e il vento.

Grandi veli hanno guidato la cantante e il ballo come elementi rappresentativi del tormento, del dolore, del mondo inquieto, del pianto, della Sindone e della Rinascita.

L'opera inizia con un Prologo struggente e che cattura il pubblico, il vocalizzo dell'Adagio di Albinoni di recitazione, canto, danza, con posture di grande intensità ed effetto sorpresa, Ave Verum di Mozart come in un colloquio tra compositore e artista, nella commozione della tenerezza di voler sfiorare l'immagine di Maria durante il canto dell' Ave Maria di Saint-Saëns, effetto musicale e del balletto nel Lacrimosa dal Requiem di Mozart, il Giudizio con l'assolo di ballo sulla Toccata e fuga, con molti altri brani musicali e il finale recitato con intensità crescente e travolgente concludendo con il canto in una intepretazione molto personale dell' Agnus Dei di Bizet, scritto originariamente per tenore.

Dalla voce e dalla regia di Chiara Taigi, autrice di una armonia tra le arti con musiche Handel, Mozart, Albinoni, Bach, Faurè, Saint-Saëns, Bizet, con il canto, la recitazione e il ballo.

La grande e carismatica Fioretta Mari ha guidato come Voce Guida mille diverse declinazioni e profonde emozioni questo percorso, breve ma come il sommo Dante conduce nella Divina Commedia pieno di significati, mentre il grande Enzo Decaro ha fatto rabbrividire la platea nell'interpretare e facendo rivivere il difficile momento della morte di Gesù.

L’intensa coreografia di Raffaele Paganini ha intensificato il pathos con sei ballerine dell'Ateneo Arte e Danza e con l’assolo dirompente sul Giudizio e perdono della Maestra Simona de Nittis.

Un percorso di Sette passi, con un ritmo sostenuto, che travolge lo spettattore in contrastate emozioni, sgomento e paura, impotenza di fronte dell'ingiustizia, l'amore di una madre e la vista del figlio sofferente, capire solo alla fine di essere spettatori di qualcosa non comune.

L’accompagnamento musicale con altri grandi artisti come l'organista Giacomo Cellucci, il trio d'archi Ego Vici Ensemble costituito in questa occasione dai Maestri Marcello Sirignano, Donatella Bonanni e Emanuela Cavallari, oltre alla preziosa collaborazione come aiuto Regia di Giacomo Difruscolo, ha creato un unicum sulla Passione di Cristo e la visione delle donne sulla salita del Golgota.

La Chiesa, nella sua massima capienza e con moltissime persone in piedi, passando dall'attento silenzio ad una esplosione di applausi, ha avuto nel pubblico molte personalità e personaggi tra cui il direttore di Rete di TV2000 e InBlu dott. Vincenzo Morgante , il direttore dell’Orchestra di Fiati della Polizia di Stato Maestro Maurizio Billi, la dott.ssa Letizia Bonelli con il marito prof. Pasquale Lettieri, la dott.ssa Maria Bontà e il gruppo Rotary Centenario di Roma, il dott. Michele Spanò con il gruppo del Rotary club Foro Italico e gli Accademici ed amici dell’Academy Art Of Image, la dott.ssa Kanthie de Silva, il maresciallo Giuseppe Saporita, la prof.ssa Carmen Costanzo con il dott. Antonio Megale, il dott. Ivo Pulcini e la consorte, la regista Elena D’Agostini, il regista Flavio Trevisan, il costumista Eugenio Girardi, il dott. Antonio Moretta e sig.ra Lella Moretta, il regista Angelo Bassi, Marisa Finetti e sig.ra Jolanda, Maria Cristina Meloni con Alessandro Meoni, il dott. Giuseppe Pavoni e sig.ra, Bruna Fortuna e Massimo Gentilini, una rappresentanza dei componenti dei Lions, il patron della Vigna D’Argento Pino Lagalle.

Ringraziamenti

Un ringraziamento particolare a Padre Vincenzo Dadamo, alla Compagnia di Gesù e a tutti i Sacerdoti che hanno accolto e sostenuto con entusiasmo questa iniziativa.

Si ringrazia la Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno per la gestione e l'apporto per questa iniziativa culturale.

Si ringrazia Fioretta Mari e Enzo Decaro per l'impoderabile passione posta in essere nella realizzazione dell'opera e la profondità con cui è stata vissuta, del loro prezioso tempo dedicato alla preparazione, in un clima di sincera amicizia.

Si ringrazia il Raffaele Paganini per aver messo a disposizione l'enorme esperienza nella coreografia e di aver concesso il suo tempo nonostante gli innumerevoli impegni personali, la Maestra Simona de Nittis per la grande professionalità, precisione e serietà sia nell'esecuzione personale e sia nella accurata preparazione delle ballerine dell'Ateneo Arte e Danza di Grottaferrata in Villa Cavalletti, estendendo il ringraziamento alle danzatrice e all' Ateneo Arte e Danza per la disponibilità, l'organizzazione e l'accoglienza per tutto il periodo delle prove.

Si ringrazia Giacomo Difruscolo per aver condiviso la sua professionalità con grande efficienza e nella soluzione di molte problematiche tecniche.

Si ringrazia la dott.ssa Paola Zanoni per il suo importante contributo nella comunicazione, sempre molto professionale, proposta con eleganza e garbo.

Infine si ringrazia il Service Easy Rental Light per Audio e Luci per aver fornito un servizio di ottimo livello e una menzione ai tecnici Andrea e Martino per la professionalità.

Si rigraziano inoltre tutti i canali di informazione che hanno dedicato lo spazio ad una iniziativa religiosa e culturale.

Si ringraziano inoltre tutte le persone che hanno collaborato per la realizzazione e l'esecuzione dell'opera e che hanno consentito il grande risultato ottenuto.







