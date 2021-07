Nonostante le previsioni meteorologiche infauste sulla città lo spettacolo va avanti: il Festival si trasferisce al piano terra di Palazzo D’Amico, dove in tempo record, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione e dei dipendenti comunali di Milazzo, sarà riallestita la scenografia. Il programma prevederà solo minimi riadattamenti.

La presentazione del libro “E siccome lei” (Feltrinelli) di Eleonora Marangoni sarà anticipata alle ore 18:00.

A seguire sarà recuperata la proiezione di alcuni cortometraggi in concorso programmati per ieri.

Alle 20:00 proiezione del cortometraggio “En rang par deux” (2020) con la co-regista Margherita Giusti. Il programma seguirà invariato con il "Monica Vitti Day".



Domenica 18 luglio invece saranno recuperati a partire dalle 19:30 l’omaggio a Ennio Morricone a cura dei musicisti Michele Catania e Mariana Preda e la proiezione del cortometraggio “Non abbandonare” (2019) di Antonio Bottari: anche in questo caso, il restante programma non subirà modifiche.

Alla presentazione del libro di Letizia Battaglia e Sabrina Pisu, con la presenza delle due autrici, seguirà la sera la premiazione dei corti vincitori e l’intervento musicale “I Siciliani” con Ninni Bruschetta e Cettina Donato.