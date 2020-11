In Campania al fine di garantire maggiore appropriatezza dei percorsi di sanità pubblica, si rende necessario munirsi di prescrizione medica "con indicazioni specifiche", per effettuare il tampone per la ricerca del SARS-CoV-2 presso qualsiasi laboratorio privato, SENZA ONERI A CARICO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE (che invece sono a carico del paziente che deve anche motivare la richiesta), il tutto su ricetta bianca.

Questo quanto specificato da una nota inviata in data 12 novembre a tutti gli operatori medici e Asl dall'Unità di Crisi Regionale della Campania.

Questo consentirà una sicura tracciabilità del paziente ed eviterà tamponi inutili.