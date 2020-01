Mega serie TV “La Gioconda” fra Isabella d’Aragona, Netflix e star di Hollywood.

Per il regista Raveggi, Isabella d’Aragona napoletana di nascita e duchessa di Bari è la famosa modella di Leonardo. La giovane Jasmine Carrisi ne rivela i caratteri somatici.

La scelta di far interpretare alla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso il ruolo di Isabella d’Aragona nel suo film “La Dama e l’Ermellino” si è rivelata più che una carta vincente.

Il regista fiorentino Lorenzo Raveggi, ne è pienamente convinto così come lui molti studiosi sono certi che la duchessa di Bari, Isabella d’Aragona, napoletana di nascita, sia la Gioconda dipinta da Leonardo Da Vinci.

Per Raveggi, Jasmine Carrisi è lei rediviva e non ha dubbi in merito.

Spinto dall’onta delle distribuzioni americane fra le quali il colosso Netflix per una serie televisiva al riguardo di una famosa regina del Medio Evo, l’istrionico regista ha deciso fra gli altri impegni, di creare un progetto

‘Gioconda’ che possa far riunire un vero e proprio ensemble di network televisivi di tutto il mondo e scommette allo stesso tempo che sarà la serie più seguita di tutti i tempi. Un reale exploit mediatico.

Raveggi è già al lavoro su questo e di conseguenza l’ha proposto a chi di dovere e ottenuto più di un semaforo verde.

Non mancherà la Carrisi affiancata da grandi star di Hollywood.