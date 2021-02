Di Vincenzo Petrosino - Oncologo Chirurgo - Salerno -

Chi non conosce il Movimento 5 Stelle dalla prima ora o anche solo dal 2012/'13, gli anni del boom, potrebbe non comprendere cosa stia accadendo e forse neppure l’articolo .

Spesso gli stessi giornalisti non fanno altro che interpretare male la situazione, anche perché non hanno vissuto dall’interno l’ideologia e l’anima del Movimento.

Oggi quello che vediamo non è assolutamente la nave a 5 Stelle, ma solo una vecchia carriola del mare arrugginita con motori consumati in poco tempo, che dopo aver sbattuto contro un iceberg sta imbarcando acqua da tutte le parti, mentre le scialuppe di salvataggio sono poche.

Guardiamo oggi Beppe Grillo, le cui capacità di mantenere la scena sono adesso evidentemente sbiadite, cosa ha cercato di fare?

Certo è convinto e consapevole che la sua "nave" stia imbarcando acqua e che tanti di quelli rimasti nel Movimento non siano d’accordo nel dare la fiducia a Draghi. Volano le sedie a Roma, all'interno del Movimento, e Grillo cerca quella che a Napoli viene chiamata la carta “dell’apparatore” .

A Napoli gli apparatori sono coloro che devono preparare la scena e far apparire anche bello ciò che magari è vecchio e brutto.

"Mi aspettavo il banchiere di Dio, e invece è un grillino. Mi ha detto vorrei iscrivermi. Il discorso è: questa persona è aperta, finge o non finge, è sincera o no? Io aspetterei quando farà pubblicamente le dichiarazioni che ha fatto a noi. Ha parlato di reddito di cittadinanza, che è una grande idea. Ha detto che noi abbiamo cambiato la politica con onestà e abbiamo fatto un miracolo. Ha detto che un reddito ci vuole per la pandemia".

Draghi sembra essere diventato un neo grillino come Conte, ma qualcuno dimentica che essere grillino e appartenere al M5s non è come prendere la tessera del partito: il grillino, quello vero, è altra cosa... qualcuno lo ricorda?

Quando nel 2013 ci fu il boom, ci ritrovammo improvvisamente nei meet up frequentati di solito da 10, massimo 20 persone, una folla di gente. Alcuni oggi ai vertici non conoscevano neppure l'esistenza del blog di Grillo.

Erano i passeggeri opportunisti che salivano sulla nave a 5 stelle… Quell’apertura e le successive hanno fatto affondare la nave.

Ecco che gli attivisti che avevano portato in alto il Movimento vennero messi da parte nei vari territori... spesso con ogni forma di maldicenze e scuse, furono colpite a poco a poco le teste pensanti, per consentire la permanenza dei primi eletti a Roma, anche senza capacità né titoli, per consolidare un proprio orticello locale facendo eleggere, dopo averli paracadutati, loro sostenitori e caporali .

Insomma il movimento si è autodistrutto, ma i vecchi attivisti delusi e schifati… non sono stati fermi .

Grillo e i vertici del M5S puntano dritti ai temi della transizione ecologica, "al super Ministero delle opere". Ecco la bugia enorme dei 5 stelle delle poltrone.

Vorrebbero fare leva su cosa? Sulla stella abbandonata dell’ambiente… Che bella parola la transizione ecologica e la ricerca di un ministero che … dovrebbe in concerto con gli altri guardare ogni opera per renderla sostenibile. In realtà l'Ilva, così organizzata fino ad ora, dovrebbe regalare emissioni profumate con Chanel n.5? E cosa dire delle due opere rappresentate dagli aeroporti Firenze e Salerno ?

Grillo prima di raccontare fesserie del genere dovrebbe andare a dire agli abitanti di Taranto cosa hanno fatto i parlamentari del Movimento 5 stelle per l'Ilva.

Grillo dovrebbe andare a vedere la lotta che i cittadini hanno fatto per gli aeroporti di Firenze e Salerno.

Grillo dovrebbe andare in Campania a tirare le orecchie al senatore Cioffi (era nella delegazione dal presidente della repubblica), ai parlamentari new entry paracadutati Gaudiano e Castiello, ai consiglieri regionali Cammarano , che parla di aerei elettrici , e compagni vari che si stanno battendo per la costruzione di un aeroporto in piena zona agricola. Beppe la storia te l'hanno raccontata? Hai controllato? Ma ti hanno preso per c... anche a te?

Conosci cosa hanno combinato sui vari territori italiani? O sei cieco, o sordo o peggio ...complice. Ma chi ha scelto i collaboratori e consulenti ? Ma non vedi che la mano destra non conosce cosa dice la sinistra?

E non raccontare che va tutto bene..... non va nulla bene ... potevate aprire la scatoletta di tonno e ci cedevamo...invece... lascia perdere . Gianroberto forse si gira ancora nella bara alla ricerca di poter uscire......

Ora un’apparizione dell’Elevato, vorrebbe farci credere che ogni nuova opera in Italia diventerà miracolosamente ecologica , non inquinante e che ci saranno degli esperti che vigileranno e prenderanno decisioni?

Grillo caro, ma chi sarebbero questi esperti? Gli stessi che senza titoli e capacità hanno continuato a mantenere la Terra dei fuochi, Ilva, Sarroch , Sulcis perforazioni in Basilicata e Solvay? Quegli stessi che hanno detto sì a Tav, Tap e aeroporti?

Si sente parlare di modificare il Codice degli appalti, per fare ripartire l’Italia con il cemento.

Se il Movimento 5 stelle è in cerca di adesioni allora guardi di fare le cose che ha sbagliato e sta continuando a sbagliare in Italia.

Il reddito di cittadinanza? Doveva abolire la povertà con il dare lavoro... non vi sembra che ci sia da correggere qualcosa? Abbiamo ora anche i "navigator", i "facilitator"... a quando i "ragionator"? Mi sembra che si parli troppo di intelligenza artificiale e poco, pochissimo, di intelligenza vera... eppure siamo nella patria della scienza o sbaglio?

Ma gli Italiani vengono visti da un po' di tempo come persone con l'anello al naso.

Grillo è dovuto scendere a Roma per parlare ai gruppi, in una riunione in cui mancavano sia Luigi Di Maio che Giuseppe Conte. Da Roma ha girato il video con cui congela il voto su Rousseau chiedendo "pazienza", ma senza precisare la nuova data della votazione. Basta, direi, con questa farsa. L'intervento di Grillo è stato un modo , implicitamente, anche per "far sbollire" l'ala "dibattistiana".

Con conseguenze al momento avvolte nella nebbia: ma, stando alle ultime indiscrezioni, la votazione su Rousseau potrebbe essere indetta dopo che Draghi scioglierà la riserva e prima che vada in Parlamento a chiedere la fiducia. Quando, insomma, al M5S sarà più chiaro quanto di pentastellato entrerà nel programma e magari anche nella squadra di governo.

Comunque vada questa farsa, non credo che Draghi sia la soluzione, non credo che Grillo possa mantenere a lungo gli scontenti di Roma e gli attivisti veri a 5 Stelle, le chiacchiere e le "apparate" lasceranno il tempo che trovano. Situazione difficile, mal gestita e con il Covid che si sta divertendo a giocare con il mondo intero che ha rubato spazi alla natura.

Il Covid a mio giudizio non ha ancora impartito bene a tutti la vera lezione di vita che molti meritano.

Il Covid ci ha avvertito che il mondo è fragile, che il bicchiere è troppo pieno e che la stessa Terra non è in grado più di auto medicarsi e autodifendersi e che abbiamo commesso negli ultimi 100 anni un insieme di errori.

Oggi voler affidare la rinascita ai teatrini della politica, a banche e banchieri e peggio ancora "allo stesso modo di ragionare" è l’ultimo errore fatale per ogni nazione.

La scienza e gli scienziati sono stati chiarissimi… non vorrei che qualche comico voglia cavalcare anche questo per prendere in giro ancora gli italiani oltre a parlare della magnificenza "del reddito di cittadinanza che in realtà... non funziona.



