Tendenze Primavera Estate 2018: Tuffatevi nel profondo blu oltremare firmato Eles Italia

I maggiori stilisti lo hanno declinato in varie sfumature su abiti, pullover, accessori ed è uno dei colori di maggior tendenza per la Primavera ormai alle porte. Stiamo parlando del Blue Klein o blue elettrico che, naturalmente, troviamo in maniera decisa e splendente anche nelle collezioni di abiti e accessori firmati Eles Italia.

Silvia e Stefania Loriga questo colore blu profondo, forte e vivace, lo vedono con i loro occhi tutti i giorni, il Mare della Sardegna e le sue mille sfumature lo evocano costantemente, è inevitabile quindi trovarlo nelle stupende creazioni della griffe: dai bracciali alle cinture gioiello, alle pregiate clutches, ai bikini impreziositi da stelle in lucenti cristalli, come decoro sugli scolli di accattivanti mini dress e ancora per la gonna a ruota o per il pullover abbinato alla gonna ampia con cintura in vita per chi ama osare e stupire con un total look blue Klein… Per una Primavera Estate irresistibilmente trendy, tuffatevi con Eles Italia nel “blu dipinto di blu”!





Press Office LA REVE PR & ADV, e-mail: infolareve@libero.it