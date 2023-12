Quindi diamo un'occhiata al nuovo Apple iPhone15 Home new mobile, rilasciato nel 2023/9/20, è un cellulare di circa 1000 Euro con molte frecce al suo arco, ma ci sono anche alcuni Nei, come Refresh, che è ancora fermo a 60 Hz. Il cellulare è venduto in un elegante pacchetto e all'interno c'è un cavo USB-C con alimentazione. Il materiale di cui è fatto il telefono è in alluminio riciclato, per mantenere la sua anima verde e la sua fede della casa. Il peso eccellente è sceso a 7,8 grammi per uno spessore di 171 mm. Anche l'attuale certificazione IP68 per profondità 30 minuti fino a 6 metri.

Iphone Display 15

Analizziamo il display OL, che è di circa 6.1 pollici OLED 1179 2 ha una risoluzione pari a 2556piel, e a 461PPI la luminosità di picco è uguale a 2000nit, e la frequenza di aggiornamento è 60 inferno, che è la qualità classica di Casa Apple, la qualità del materiale è ovviamente migliore. Come abbiamo già detto per quanto riguarda l'aggiornamento, puoi chiedere qualcosa di più.

Hardware

Per quanto riguarda il processore, l'Apple iPhone15 presenta il collaudato Apple A4bionic realizzato con tecnologia 16 nanometri. Il processore in questione ha una frequenza di clock massima di 3,46 Ghz, un'architettura a 64 bit e una memoria LPDDR5. La memoria Ram totale è 3 GB 2 banche con cui la memoria non può espandersi, e ci sono 128 GB B B 3 possibili divisioni

l software nativo è iOS 17, 5 anni di aggiornamenti gratuiti, stiamo già parlando delle novità. Presenta una tastiera migliorata, correzione, mappa offline e presenta anche tutte le buone funzionalità che consentono all'iPhone di inviare notifiche ai contatti selezionati in precedenza quando arriviamo a destinazione durante il nostro viaggio o spostamento, e presenta anche una nuova schermata per la personalizzazione delle chiamate in arrivo.

Fotocamera principale e fotocamera secondaria Iphone15

Il vano fotocamera è configurato in questo modo

48 Megapixel dalla fotocamera principale

dalla fotocamera principale Fotocamera ultra grandangolare da 12 Megapipi,

1.9 MP fotocamera interna con f lunghezza focale di 12.

Rispetto alla camera principale che va dal precedente modello da 12 a 48 Mega Pixel Camera phone in generale, non ha un vero zoom ottico e pro Res 4K a 60fps , non è superiore come un pro perché non registra in formato log, ma più in ogni modo che soddisfacente per coloro che non lo usano come un pro.

Connettività di rete e batteria

La batteria è 3.349 mila ampere, più precisamente 17 watt

L'autonomia è paragonabile all'iPhone14, e arrivo la sera in una tipica giornata di stress, con il 15-20% rimasto la sera.

Le parti del telefono sono tutte fantastiche. Qualità audio superiore delle chiamate rispetto a quella con vivavoce. È inoltre possibile utilizzare la tecnologia dual SIM per inserire Nano-SIM ed eSIM insieme. Il dialer aggiornato ha ancora alcune lacune, ma in breve, è preferibile cercare i contatti manualmente nel vecchio modo.