Non è mai troppo tardi per essere apprezzati. Dopo il successo dell’anno scorso ritornano le vetrine promozionali discografiche e televisive per emergenti, ideate dal chitarrista Mario Greco, che hanno come scopo quello di sostenere la cultura musicale dei giovani impossibilitati ad emergere per mancanza di spazi e strutture.

Fai informazione è lieta di inaugurare un ciclo di interviste a tutti gli emergenti che saranno presenti agli Eventi E.D.M. "Sanremo Discovery" e "Television Song Contest 2022" sotto la direzione artistica di Mario Greco al fine di dare spazio e voce ai giovani talenti italiani che hanno il coraggio di mettersi in gioco.

L'intervista...



Partiamo dalla scintilla: quando nasce la tua passione per la musica? Se dovessi descrivere te stesso, cosa diresti?Quando hai cominciato a percepire te stesso come Artista?

Diciamo che la musica, e più in generale il canto, mi ha sempre accompagnato durante tutta la mia infanzia/adolescenza. Fin da piccola ho sempre adorato cantare e, circa cinque anni fa, ho iniziato a prendere lezioni di canto moderno alla Vocal Sound di Marlene Laddaga. Negli ultimi anni ho iniziato a prendere più seriamente questa mia passione, ho cominciato a studiare e a cercare di migliorare sempre più. Se dovessi usare una parola per descrivermi userei quella che poi mi ha dato l'ispirazione per il nome d'arte: "DISCOR.DYA". Ognuno di noi si trova in discordia con qualcosa: io mi sono sempre trovata in disaccordo sia con il mondo esterno, sia con me stessa.

Qual è il tuo sogno o aspirazione, cosa vuoi veramente?

Con le mie canzoni vorrei poter aiutare le altre persone che come me utilizzano la musica come valvola di sfogo per capirsi e capire meglio ciò che ci circonda.

Come nasce una tua opera? Cos’è per te l’ispirazione? Qual è il messaggio implicito nelle tue canzoni, cosa vuoi trasmettere?

Credo che il punto di partenza delle canzoni sia un messaggio di base che si vuole esprimere. Per quanto mi riguarda, trovo che le canzoni siano un tramite per "buttare fuori" un qualcosa che abbiamo dentro, un metodo efficace per sfogarsi.

Qual è secondo te una band emergente che faremmo bene ad ascoltare?

Una band che sono sicura riuscirà ad ottenere vari altri riconoscimenti sono i I Pinguini tattici nucleari, sono sicura che potranno arrivare anche ad avere successo all'estero. Inoltre amo e ammiro molto i Måneskin, le loro canzoni e il loro modo di stare sul palco mi affascinano.

Come descriveresti la piazza musicale italiana?

Trovo che il panorama musicale italiano sia molto variegato e pieno di artisti di talento, tutti molto validi, pieno di novità che sicuramente lo arricchiranno ulteriormente.

Qual è il tuo Cavallo di battaglia o meglio che genere di musica fai?

Spazio molto tra i vari generi, mi piace molto l'R&B e quelle canzoni con sonorità soul, ma credo che le canzoni che più mi valorizzano la voce siano quelle in cui posso rispecchiarmici e, di conseguenza, esprimere di più.

Qual è Il libro più bello che hai letto o quello che ti ha cambiato la vita o almeno modo di pensare?

Più che un vero e proprio libro, ciò che ha avuto un impatto sulla mia vita è stata la raccolta di haiku, poesie giapponesi, di Bashō.

Chi ti ha ispirato nella tua carriera? Quali sono i riferimenti artistici e culturali che ti hanno maggiormente influenzato nel corso del tempo?

Gli artisti che mi hanno ispirato sono moltissimi ma, quelli che mi hanno più influenzata sono senza dubbio Amy Winehouse, Rihanna, Elodie, Nina Zilli e Freddy Mercury.

Come pensi che un giovane artista possa oggi “districarsi” un all’interno del panorama musicale contemporaneo? Cosa pensi dei talent?

Trovo che per un nuovo artista non sia molto semplice riuscire a districarsi nel mondo musicale moderno, con i social infatti è sì semplice pubblicare la propria musica ma, al tempo stesso, tutta questa "scelta" rende difficile differenziarsi. Trovo che i Talent siano un'ottima vetrina e un ottimo trampolino di lancio.

Progetti in cantiere?

Sto lavorando al mio primo inedito in collaborazione con G. C. Noto autore italiano, di cui al momento lascio solo le iniziali per scaramanzia. Sono veramente entusiasta e non vedo l'ora di poter condividere questa parte di me con il mondo.