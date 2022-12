Gianfranco Lo Schiavo approda al C.T.S dopo una dura selezione regionale che lo fa qualificare tra i primi dieci musicisti piu interessanti del festival.

Fonda con Mario Marco Farinato la MGR (etichetta indipendente su blockchain) ed inizia a lavorare come musicista e produttore musicale.

Chitarrista d’animo, Rockettaro nel cuore, la sua musica è distribuita dalla stessa MGR e dalla VSAdvice Music.

Selezionato per le finali del festival di SanRemoRock G.L.S è un front-man che non smette di far parlare di se. Reduce dell’ultima edizione del Festival “Star Voice” è impegnato in questi mesi per la produzione del suo prossimo singolo, ricordo che nel 2022 è uscito il suo ultimo singolo “Giorno Splendido” sempre distribuito dalla VSAdvice che ha richiesto un immensa quantità di lavoro, soprattutto per le chitarre, frutto del maniacale impegno di musicista quale G.L.S.



