Blackview nel corso degli anni ha lanciato sul mercato tanti smartphone low-cost, smartphone rugged di buon livello (gli ultimi modelli supportano anche la connettività 5G), ma anche smartwatch ed auricolari Bluetooth (sempre proposti a prezzi interessanti).

L'azienda, però, ha deciso di ampliare la sua offerta di prodotti e dopo i tablet ha ora deciso di lanciare sul mercato il Blackview Acebook1, il primo notebook dell'azienda cinese.

Il Blackview AceBook1 è un prodotto che va a posizionarsi nella fascia bassa del mercato, ma che può soddisfare le esigenze di tantissime persone che non hanno la necessità di acquistare un tablet super potente.

La qualità costruttiva dell'AceBook1 appare di buon livello anche grazie ad un telaio realizzato in lega di alluminio.

Il Blackview AceBook1 è già disponibile per l'acquisto ed in questi primi giorni viene proposto in offerta.

Queste le sue caratteristiche principali: