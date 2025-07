a cura di Maurizio Pezzati ✍️



Il superamento del binarismo nella moda

Nel 2025 parlare di moda significa parlare anche di identità. La moda genderless, o "senza genere", sta conquistando passerelle, negozi e guardaroba. Non si tratta più solo di capi unisex, ma di una vera filosofia che abbatte le divisioni tra maschile e femminile.

I confini tra blazer da uomo e gonne da donna si stanno sfumando: oggi un abito può essere per chiunque lo scelga, indipendentemente dal genere anagrafico.

Una rivoluzione guidata dai brand e dalle icone pop

Marchi come Gucci, Balenciaga e Rick Owens sono stati pionieri della rivoluzione genderless. Hanno proposto collezioni fluide, tagli oversize, linee ibride. Celebrità come Harry Styles, Zendaya, Jaden Smith e Billie Eilish hanno reso mainstream questa estetica, normalizzando l’uso di abiti considerati fino a ieri "dell’altro genere".

Le campagne pubblicitarie mostrano modelli e modelle in capi neutri, e i fashion show presentano outfit pensati per chiunque voglia esprimersi liberamente.

Il ruolo della Generazione Z

La spinta più forte arriva dai giovani. La Gen Z, cresciuta tra fluidità e inclusività, non accetta più gli stereotipi rigidi. Per loro, un abito è solo un mezzo per raccontarsi, non un’etichetta.

Brand emergenti stanno seguendo questa onda, proponendo collezioni genderless non solo come scelta estetica ma anche etica, in opposizione ai modelli patriarcali e all’omologazione.

Critiche e resistenze

Come ogni rivoluzione, anche quella genderless ha i suoi detrattori. C’è chi la definisce una moda passeggera, spinta dal marketing e non da una reale esigenza culturale. Altri temono che si perda la bellezza della distinzione, la valorizzazione delle differenze.

Ma i dati di vendita dicono altro: le collezioni genderless stanno crescendo in popolarità, e la loro presenza nei principali eventi fashion è in aumento.

Genderless o neutro?

È importante distinguere: non si tratta di negare l’identità, ma di dare spazio a tutte le possibilità. Non è la moda che annulla il genere, ma che ne accoglie la molteplicità.

Un capo genderless non è "neutro", ma aperto. È uno spazio in cui ognuno può trovare una forma di espressione personale, senza dover corrispondere a standard imposti.

L’industria si adegua

Anche la grande distribuzione si sta adattando. Zara, H&M e ASOS hanno lanciato linee genderless. Nei negozi si vedono sempre più spazi unificati, camerini unici, manichini non sessualizzati. È un cambiamento che coinvolge anche il marketing, la logistica, la produzione.

Si sta delineando un futuro in cui le taglie non avranno sesso, ma solo proporzioni.

Non solo moda, ma messaggio

Vestirsi genderless è anche una dichiarazione politica. È rompere con modelli culturali imposti, con la paura del giudizio, con l’obbligo di adeguarsi.

E per molti giovani, è anche una forma di protezione: vestirsi in modo neutro significa evitare etichette, discriminazioni, pregiudizi.

Il futuro è fluido

La moda genderless non è più un’eccezione, ma una nuova normalità. Le sfilate, le vetrine e gli influencer raccontano un mondo che ha superato i limiti binari.

Sarà una tendenza destinata a scomparire? Forse sì, ma solo perché non avrà più bisogno di essere distinta: sarà semplicemente moda.

La vera rivoluzione è questa: far diventare normale ciò che prima era diverso. E in questa normalità, ognuno può finalmente essere se stesso.