C’era grande attesa per gli spettacoli live di dance music targati #Estate90 in Puglia, dopo un anno di chiusure, restrizioni e semi-lockdown a causa della pandemia. Gli appassionati e amanti della dance degli anni Novanta e Duemila avevano davvero necessità di divertirsi e ascoltare dal vivo le loro beniamine. La famosa e apprezzatissima cantante olandese Nathalie Aarts e la popolare e amatissima cantante rumena naturalizzata italiana Haiducii hanno soddisfatto a pieno questi desideri, regalando momenti magici e sbalorditivi durante le cene spettacolo che si sono tenute rispettivamente la notte di San Lorenzo e la vigilia di Ferragosto presso la struttura polifunzionale Tenuta Giannini, totalmente immersa nel verde tra piscine, ristorante e bed e breakfast. I live show delle due star musicali sono stati organizzati e curati nei minimi dettagli dall’event manager e direttore artistico Miky Falcicchio.

Due entusiasmanti e coinvolgenti viaggi nella musica dance dagli anni ’90 a oggi con la celebre artista del gruppo musicale The Soundlovers, che si è scatenata sulle note delle sue canzoni di maggiore successo mondiale (da Surrender ad Abracadabra fino a Walking), e Paula Monica Mitrache, che ha fatto rivivere grandi ricordi ed emozioni al pubblico presente grazie ai suoi brani evergreen (da Dragostea Din Tei a Maria Maria fino a More’n’More – I Love You). Musica dal vivo, giochi di luci, divertimento, buon cibo pugliese, allegria e tanto divertimento in totale sicurezza e nel rispetto delle normative anti-Covid per i numerosi fan accorsi alla tenuta dei proprietari Rocco Giannini e Lucia Campanelli situata nell’entroterra barese tra Grumo Appula e Sannicandro di Bari.

Nathalie Aarts ha aperto le danze la notte di San Lorenzo e ha concesso a sorpresa il bis anche la vigilia di Ferragosto, condividendo il palco con la sua grande collega e amica Haiducii per un Capodanno estivo davvero spettacolare e memorabile.

Il deejay Enzo Farinola e la vocalist Grimilde Minervini degli Havana Group hanno aperto e chiuso i due grandi show musicali con una ricca selezione musicale dagli anni ’80 e ’90 ai giorni d’oggi.

Gli scatti dei due grandi eventi musicali sono stati realizzati dalla videomaker Angelica Ladisa e dal fotografo Giuseppe Micheli.