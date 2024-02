"A Ve'... mannaggia a te... come to'o devo di'? ME DEVI DA CHIAMAAAA'!!! Ce so' l'elezioni de sardi e devo tira su du' voti"."Agli ordini sua eccellenza. (Risucchio) Mi scusi ho avuto un eccesso di salvazione. Stasera va bene?""Va be'. Mo vengo".

E così la sora Meloni, giovedì, è andata dal presentatore Vespa a gettare la classica ... su tutti coloro che non la votano e non le dicono quant'è brava. Tre quarti d'ora di propaganda con il presentatore che le offriva degli assist in base ad una scaletta già preparata e concordata nei minimi dettagli.

E visto che stiamo parlando di propaganda da avanspettacolo, è inutile riassumere i vari temi trattati dall' "anderdogghe de'a Garbatella"... rimaniamo pertanto sull'avanspettacolo riportando la polemica con De Luca sui fondi di coesione...

"Se uno sta 'a guarda' l'utilizzo de' Fondi 'n Campania... aho... ho trovato 'a festa der faggiolo e de'a patata, 'a rassegna de'a zampogna, 'a festa der caciocavallo podo'ico, 'a sagra de'o scazzatiello... Me chiedo se queste so' 'e priorità. ... Spenne' li sordi 'n modo più strateggico p'ò da' risultati mi'iori".



A stretto giro, oggi, il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha risposto così ala sora Meloni:

"Mi è stato riferito che il presidente del Consiglio si è esibito in una “performance”. Ringrazio il presidente Meloni per l’attenzione, perché mi sta facendo diventare l’antagonista principe del governo…ma non è questo il mio obiettivo. Io sono un modesto artigiano della politica, mica sono uno “statista” al livello della Meloni. Però, visto che mi tira in ballo ogni volta, vorrei proporre per l’ennesima volta, all’onorevole Meloni, un dibattito pubblico sulla Campania, sui fondi europei, sulla capacità di spesa, sui problemi della trasparenza…mi dia questa consolazione. Si decida la Meloni, o mi lascia in pace, oppure se mi tira in ballo facciamo un bel dibattito pubblico. Avrò la consolazione di spiegarle cose per le quali non ha molta familiarità".

Poi De Luca ha sfruttato il suo appuntamento settimanale per rispondere a Meloni su quella che lui ha definito una campagna di aggressione politica, in stile "stracciarola", organizzata per distogliere l'opinione pubblica dai problemi reali...