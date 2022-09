La Russia continuerà a difendere la sua libertà e la sua indipendenza, la sua cultura e le sue tradizioni per il bene delle generazioni future e per un grande futuro, è quanto ha affermato mercoledì il presidente russo Vladimir Putin durante i festeggiamenti in occasione del 1.160° anniversario dalla proclamazione dello Stato russo.

Secondo Putin, "far parte della variegata civiltà russa è felicità", ma è anche una responsabilità e un dovere. "La nostra civiltà è originale, ha il suo percorso e non c'è un briciolo di spavalderia e un senso di superiorità in questo. Questa civiltà è nostra - questo è ciò che è più importante per noi", ha detto il presidente russo, così come lo riporta l'agenzia Tass.

E per imporre, più che difendere, la felice diversità della Russia, Putin ha annunciato che 300mial riservisti debbano andare a combattere, con ottime probabilità di venire uccisi, in Ucraina, in una guerra che lui definisce operazione speciale e per delle motivazioni di natura esclusivamente geopolitica che nessuno capisce e, pertanto, riesce ad apprezzare e condividere.

Pertanto, i russi che sono stati chiamati a combattere una guerra che non sentono loro hanno reagito protestando o dandosi alla fuga.

Quali saranno modalità e criteri di selezione dei 300.000 russi che dovranno andare a rimpolpare le file dell'esercito in Ucraina non è possibile saperlo perché il decreto che ne ha stabilito la mobilitazione non lo dice... almeno pubblicamente. Inoltre, lo stesso decreto parla di mobilitazione, ma l'attributo parziale usato da Putin per annunciarla non è presente, pertanto quali siano i suoi limiti non è dato sapere.

E i russi, così, sono di nuovo scesi in piazza per protestare e non lo hanno fatto solo a Mosca e a San Pietroburgo, ma anche a Ekaterinburg, Permiano, Cheliabinsk, Ufa, Krasnojarsk, Voronez, Tver, Krasnodar, Saratov, Kaliningrad... tanto che, secondo quanto riportano gli attivisti di Ovd info sono oltre 16mila i fermi, mentre le persone detenute sono circa 1.400.

Protests in Moscow and St Petersburg today have grown pretty large. People chanting “No to War!” Dozens of arrests reported pic.twitter.com/9F4E5VIy9E — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 21, 2022

E questo, nonostante l'ufficio del procuratore di Mosca mercoledì avesse dichiarato che gli inviti su Internet a partecipare a proteste di strada non autorizzate, oltre alla loro partecipazione, avrebbero potuto comportare condanne fino a 15 anni di carcere.

Come riporta Zona.media, durante un'udienza in tribunale a Kovrov, dove è in corso la sua causa contro la colonia penale n. 6 nella regione di Vladimir, Alexey Navalny ha commentato così la mobilitazione richiesta da Putin.

“Non capisco una cosa. L'esercito ha un milione di persone, Rosgvardia ha 350.000 persone, il ministero dell'Interno ha un altro milione e mezzo o due milioni di persone e il Servizio penitenziario federale è pieno di persone. Perché arruolano civili? Ci saranno cinque milioni di evasori alla leva che correranno avanti e indietro in tutto il paese. E un milione di poliziotti li inseguirà...", ha detto Navalny. "Alcuni lavoratori di Kovrovka, uomini di 30 anni, verranno arruolati per morire da qualche parte nei pressi di Kherson. È tutto terribile. Non credo che arruoleranno nessuno da Mosca. Se arruolassero 50mila persone da Mosca, avrebbero 150mila parenti che inizierebbero a protestare nelle strade della capitale il giorno successivo".

Nel frattempo, chi ha potuto è uscito dal Paese precipitandosi con ogni mezzo verso il confine accessibile più vicino con i i posti su alcuni voli aerei completamente esauriti. Chi non ha le risorse per farlo, cerca su internet il modo migliore su come rompersi un braccio!