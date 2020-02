L'11 febbraio Samsung presenta la nuova serie dei Galaxy S (composta da Galaxy S20, Galaxy S20 Plus e Galaxy S20 Ultra) oltre al Galaxy Z Flip nell'evento Galaxy UNPACKED.

I Galaxy S20 sono i "classici" smartphone top di gamma di Samsung che, quindi, avranno un ottimo comparto hardware ed offriranno una qualità fotografica elevata.

Il Samsung Galaxy Z Flip, invece, è il secondo smartphone con display pieghevole dell'azienda dopo il Galaxy Fold. Lo Z Flip, però, non è il successore del Galaxy Fold, ma una nuova serie di dispositivi con display pieghevole di Samsung che andrà ad affiancare proprio i Galaxy Fold.

Apri l'articolo completo per seguire il Galaxy UNPACKED in diretta e per guardare un breve video che mostra il fantastico zoom 100x (si, hai letto bene, 100x) del Samsung Galaxy S20 Ultra.