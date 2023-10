Nel tentativo di plasmare il futuro dell'Intelligenza Artificiale (IA) e garantire la sua sicurezza e affidabilità, l'Amministrazione Biden ha emesso un'ordinanza esecutiva che sta rapidamente guadagnando attenzione e suscitando dibattiti.

Questa mossa audace potrebbe rappresentare un punto di svolta nella regolamentazione e nell'uso dell'IA negli Stati Uniti.

L'ordinanza esecutiva, resa pubblica di recente, si propone di stabilire nuovi standard di sicurezza per l'IA e di influenzare direttamente il modo in cui le aziende sviluppano e utilizzano sistemi di IA in futuro. Ecco alcuni dei punti chiave dell'ordinanza:

Sicurezza Nazionale e Pubblica: In base al Defense Production Act, l'ordinanza richiede alle aziende che sviluppano modelli di base con un potenziale rischio significativo per la sicurezza nazionale, economica o la salute pubblica, di notificare il governo federale durante il processo di addestramento del modello.

Inoltre, devono condividere i risultati di tutti i test di sicurezza eseguiti. Queste misure sono finalizzate a garantire che l'IA sia sicura prima di essere diffusa al pubblico.

Standard di Test: Il National Institute of Standards and Technology (NIST) è incaricato di sviluppare "rigorosi standard" per i test di IA. Questo contribuirà a stabilire linee guida chiare e uniformi per valutare l'efficacia e la sicurezza dei sistemi di IA.

Prevenzione della Discriminazione: L'ordinanza include anche disposizioni per impedire che i sistemi di IA siano utilizzati per esacerbare la discriminazione. Saranno stabiliti principi e linee guida per garantire che l'IA non sia utilizzata in modo discriminatorio nei confronti di gruppi o individui.

Protezione dei Lavoratori: L'ordinanza mira a proteggere i lavoratori dall'automazione e dalla sostituzione da parte dell'IA. Saranno definite linee guida per evitare che i datori di lavoro sottopaghino i dipendenti, valutino in modo ingiusto le candidature o interferiscano con i diritti dei lavoratori di organizzarsi.

Opportunità di Lavoro nell'IA: In parallelo, l'Amministrazione Biden ha lanciato il sito web AI.gov, che fungerà come piattaforma per i professionisti dell'IA alla ricerca di opportunità di lavoro nel governo federale.

Questa ordinanza esecutiva è stata emessa in un momento cruciale in cui aziende come Microsoft stanno intensificando i loro sforzi nell'IA, con il lancio del sistema Copilot for Windows. L'impatto di questa ordinanza potrebbe essere profondo, influenzando la direzione futura dello sviluppo e dell'utilizzo dell'IA negli Stati Uniti e servendo come modello per altre nazioni interessate a regolamentare questa tecnologia in modo sicuro ed equo.