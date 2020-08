La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina questo lunedì ha affidato ad un post su Facebook per far sapere quanto il Governo sta facendo per la riapertura delle scuole a partire dal 14 settembre:

«Siamo al lavoro da mesi per il rientro a scuola di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. È una priorità assoluta del Governo perché è una priorità di tutto il Paese. Dal primo settembre le scuole apriranno per chi è rimasto più indietro. Dal 14 riprenderanno ufficialmente le lezioni.

La scuola ha dato tanto nei mesi più duri dell'emergenza, ora servono responsabilità e consapevolezza da parte di tutti.

Dobbiamo rispettare le norme di sicurezza ogni giorno. Dobbiamo tutelare la nostra salute e quella degli altri. È importante farlo per non disperdere i sacrifici di questi mesi. Le scuole non vanno solo riaperte, dobbiamo fare in modo che poi non richiudano. E serve la collaborazione di tutti».





Sul sito del Miur è possibile trovare le informazioni ufficiali per la riapertura delle scuole alla pagina:

www.istruzione.it/rientriamoascuola