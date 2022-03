Mettiamo che sul mercato del petrolio, alle dieci di mattina si verifichi un aumento di prezzo, stranamente massimo a mezzogiorno i distributori di benzina alzano i prezzi alla pompa.

Purtroppo è così, direte voi, e no cari miei non è così perché a mezzogiorno i distributori hanno ancora nei serbatoi il carburante acquistato nei giorni precedenti al rialzo del prezzo, quindi senza colpo ferire realizzano un guadagno ingiustificato.

A maggior ragione il discorso vale per i grossisti i quali hanno in magazzino scorte accumulate, e si guardano bene dal metterle in vendita oggi, prevedendo che facilmente il prezzo, domani, sarà maggiore e quindi si innesca la spirale che porta agli aumenti indiscriminati di questi giorni.

Moltiplichiamo il giochetto per il grano, l'olio di semi ecc. e lo scenario si apre grandiosamente sotto i nostri occhi e dentro le nostre tasche.

Poi c'è la storia dell'aumento degli utili delle aziende che trattano i beni i cui prezzi sono al momento soggetti a sensibili fluttuazioni di mercato.

Aumento degli utili ?

Ma se alla "fonte" il prezzo di un bene aumenta di 10 c'è da aspettarsi che il prezzo finale aumenti di 10 così facendo l'utile dell'azienda rimane invariato. Se l'utile invece aumenta vuol dire che ad un rincaro alla fonte di 10 corrisponde un rincaro alla fine di 15.

E anche qui, a che titolo?

Ora un ministro denuncia una "truffa". Bontà sua, se ne è finalmente accorto. Ma non lo sapeva che in periodi del genere la faccenda è sicura come il sorgere del sole ? Prima di svegliarsi il nostro beneamato non c'era?

E se c'era, dormiva?

In situazioni di emergenza si ricorre a soluzioni di emergenza, mettendo i prezzi sotto controllo statale e gli aumenti devono essere provati, non lasciati liberi di volteggiare nell'aria a piacimento dei rivenditori.

Sarebbe stato molto meglio se il ministro avesse comunicato non di aver "pensato" a una truffa, ma che si era già dato da fare per sventarla!

Darsi da fare di cui per ora, salvo errore, non c'è notizia, intanto al distributore sotto casa mia, la benzina costava 2,05 due giorni fa, questa mattina era a 2,20. Evviva !