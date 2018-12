Il 31 dicembre "A Tambur Battente Show 3, 2, 1 Benvenuto 2019" sul Circuito Fox Production Television Italia

Lunedì 31 Dicembre, a partire dalle 22.30, dal Palacongressi "A Tambur Battente Show" accompagnerà gli italiani nel nuovo anno con uno spettacolare programma tv.



Tanti gli artisti, musicisti e cabarettisti che si avvicenderanno sul palco per una serata di fine anno all'insegna della musica e dello spettacolo: Katia Ricciarelli e Francesco Zingariello, Gianluca Impastato, Little Tony Family, Ugo Conti, Rudy Gordini, Mago Heldin, Max Arduini, Eleonora Tirrito, Ramona Ricchiuto, Dario Baldan Bembo, Kylee Kate Sargant, Valentina Carati, Martina Malagnino, Belle Epoque, I Muffins, Katlin



A condurre la serata l'energico Daniele Perini che allo scoccare della mezzanotte, insieme ai suoi ospiti, saluterà il nuovo anno con uno emozionate e coinvolgente brindisi.



Nella notte di Capodanno di "A Tambur Battente Show" non poteva mancare la moda con l'esclusiva finale del fashion talent "Miss Ditutto": quattro giovani modelle - vincitrici dei contest 2018 di DITUTTO - si contenderanno l'esclusivo titolo nazionale che sarà assegnato dai voti di una Giuria Vip e una Popolare.



Questi gli undici giurati del contest: Alberto Perli (Sindaco Di Andalo), Dario Baldan Bembo (Cantante), Rudy Gordini (Tenore), Gian Luca Impastato (Comico), Ugo Conti (Attore), Gloria Campaner (Musicista), Maria Pollaci (Ostetrica), Mauro Baraccani (Hair stylist), Veronica Ghezzi (Commerciante), Giulia Pegoretti (Estetista) e Gian Sisto Garavelli (Medico).



Il programma sarà trasmesso sul Circuito Televisivo Nazionale e Internazionale di Fox Production Italia, che comprende oltre 50 emittenti DTT (copertura Italia), l'emittente satellitare Koper Capodistria (copertura Europa) e 16 canali extraeuropei con programmazione in lingua italiana. (l'elenco delle emittenti tv è disponibile su ditutto.it o foxproduction.it)



LA SCHEDA DEL PROGRAMMA

· Conduce Daniele PERINI

· Regia Francesco DARDARI

· Un programma di Nicola Mauro MARINO e Daniele PERINI

· A cura di Maria Teresa LANZETTI

· In redazione Maria Rosa POSTORINO e Graziella LANZETTI

· Light Designer Damiano PELATI

· Mixer Audio Thomas TASSINARI

· Service Audio-Luci-Ledwall OEM GROUP

· Servizio Tecnico LABORATORIO SPETTACOLO

· Operatori di Ripresa Samuele BALDUCCI, Remo PRIVITERA, Simone LUNGHI

· Operatore steadicam Marco DARDARI

· Coordinamento Reti Televisive Anna TESTORI

· Coordinamento Reti Televisive Estere Mauro TORTA

· Direttore di Produzione Nicola Mauro MARINO

· Una Realizzazione Televisiva DARDARI MULTIMEDIA (www.dardari.it)

· Una Produzione AMARE RAVENNA

· Distribuzione Televisiva FOX PRODUCTION TELEVISION ITALIA divisione di FOX PRODUCTION & MUSIC (www.foxproduction.it), affiancata nell'area Nord Italia dalle emittenti del circuito DARDARI MULTIMEDIA

· Media Partner DITUTTO (www.ditutto.it)