Poco dopo la metà di luglio, Confindustria diffondeva un comunicato in si dichiarava che si era tenuta una riunione straordinaria del Consiglio Generale, guidato dal Presidente Carlo Bonomi, a cui aveva partecipato Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani.

"Tra i temi al centro del confronto, la necessità di mettere in campo interventi strutturali in una cornice di politica industriale, l’introduzione di un tetto al prezzo del gas, l’adozione di una strategia di diversificazione del mix energetico nazionale e l’importanza di proseguire con l’execution del PNRR, che vede nella transizione ecologica uno dei suoi pilastri fondanti. Nel corso dell’incontro il Ministro Cingolani ha illustrato il piano del Governo italiano per superare nel medio periodo la dipendenza energetica dell’Italia e ha evidenziato la grande opportunità per l’Italia di acquisire una posizione di leadership nel Mediterraneo come futuro hub energetico".

Le nuove bollette del gas, in quei giorni, non erano ancora arrivate o erano iniziate ad arrivare da poco, visto che sia Cingolani che Bonomi di aver discusso del problema non ne avevano fatto cenno.

Inoltre, neppure di quello che sarebbe accaduto o potuto accadere, sia Bonomi che Cingolani hanno fatto cenno nel comunicato... evidentemente non lo sapevano o non se ne preoccupavano.

Adesso, però, non passa giorno che il Presidente di Confindustria non lanci allarmi sul problema, dichiarando la necessità di un intervento immediato del Governo.

Lo ha fatto la scorsa settimana in una intervista al Corriere, lo ha ribadito oggi in una intervista radiofonica, ricordando che quello che stiamo attraversando è un problema di sicurezza nazionale la cui risoluzione non può essere demandata al nuovo esecutivo, perché vorrebbe dire "mettere a rischio il sistema industriale italiano, mettere a rischio il reddito e l'occupazione delle famiglie".

Oggi, 1 settembre, il Consiglio dei Ministri aveva all'ordine del giorno il...

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM - ESAME PRELIMINARE - (UNIVERSITA’ E RICERCA);

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 - ESAME PRELIMINARE - (UNIVERSITA’ E RICERCA);

VARIE ED EVENTUALI.

Probabilmente, alla voce varie ed eventuali si è anche discusso della crisi delle bollette, ma noi non lo sappiamo.

Le solite "fonti parlamentari" fanno sapere alle agenzie che nuove misure del governo per affrontare il caro-energia saranno inserite in un decreto ad hoc che dovrà poi essere convertito in legge dal nuovo Parlamento.

Siamo agli inizi di settembre e le nuove bollette sono in arrivo. Nel frattempo, il miglior premier che l'Italia abbia mai avuto alla guida di un governo, dopo aver fatto di tutto per farlo cadere in modo da poter fra credere di non essere responsabile di quanto stava per accadere, adesso traccheggia.