Il Comune di Moncalieri, in collaborazione con la Cooperativa Educazione Progetto e con il sostegno della Compagnia di San Paolo, annuncia l’apertura della “Bottega Limone” in Via Pastrengo 88, uno spazio destinato a diventare un epicentro di creatività, innovazione e comunità, con servizi e attività per le persone, progettati ed offerti dal basso, in quella che un tempo era una bottega artigianale, legata alle antiche Fonderie Limone.

Tantissime le attività che si potranno trovare all’interno, come una radio di comunità di RBE e una podcast web radio di Massive Wave, uno sportello informativo sui diritti del malato e sulla salute di Cittadinanza Attiva, un corso di yoga, uno spazio co-working, un’aula studio autogestita dai ragazzi, e tanto altro! 22 realtà e associazioni che offriranno attività e servizi per le persone negli spazi rinnovati di Bottega Limone.

L’obiettivo del progetto è quello di creare un ambiente dove le idee possano fiorire, generare opportunità, offrire servizi e diventare uno spazio accogliente per tutti i cittadini di Moncalieri. Da qui parte l’idea di lanciare una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - per raggiungere la cifra di 3mila euro, necessaria a completare i lavori per costruire lo studio di trasmissione e registrazione radio per la Radio di Comunità Moncalieri On Air e il Podcast, allestire lo spazio Fonderie Bimbi in modo stimolante, sicuro e divertente, e fornire una dotazione base di titoli ed un sistema di catalogazione per la biblioteca.



Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/aiutaci-ad-aprire-la-bottega-limone/