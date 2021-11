"Modern Love" è il nuovo singolo di Cacciola, un dj che negli ultimi 15 anni si è fatto conoscere per performance di livello assoluto in club di riferimento. La traccia esce su Dirty Dutch, la label del top dj olandese Chuckie.

I beat elettronici e la house di Cacciola si sono fatti sentire in tante produzioni importanti, da solo o con artisti di livello internazionale. "Modern Love" non fa eccezione: ha un ritmo coinvolgente perfetto per i dancefloor del pianeta... e non succede per caso.

Cacciola si è infatti esibito nel main stage dell'Ushuaia di Ibiza, celeberrimo hot spot e per tre anni è stato resident di Sunbreak MTV festival of Malta. Le sue release, tracce che mettono insieme sonorità tech house ed elettroniche, hanno raggiunto posizioni importanti nelle chart internazionali di riferimento. "Modern Love" ha tutte le carte in regola per fare altrettanto.





Cacciola: Modern Love su Spotify

open.spotify.com/track/4Stpgzs11JAWfZjOQzF8Ss?si=0ee6099705234185