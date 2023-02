Giovedì il Consiglio dei Ministri, riunitosi nel pomeriggio a Palazzo Chigi, ha approvato il ddl con disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Adesso il testo redatto nientepopodimeno che dal ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, sarà sottoposto al vaglio e al parere della Conferenza Stato-Regioni.

Il disegno di legge, in 10 articoli, pone le condizioni generali per l'autonomia differenziata tra le Regioni il cui nodo principale è rappresentato dal fatto che non ci si baserà più sul criterio della spesa storica per ripartire le risorse economiche tra le Regioni, che dovranno supportare i livelli essenziali delle prestazioni garantite ai cittadini... che però devono ancora essere stabiliti in un processo che coinvolgerà governo e parlamento.

Il processo d'intesa fra Regioni e Stato durerà almeno 5 mesi e una volta approvato sarà valido per 10 anni e rinnovabile alla scadenza, salvo "disdette".

Per il leghista Salvini, l'autonomia approvata in Consiglio dei Ministri, è un'altra promessa mantenuta: "Efficienza, merito, innovazione, lavoro, più diritti per tutti i cittadini in tutta Italia, meno scuse per i politici ladri o incapaci".

Nonostante la propaganda degli estremisti di destra, il via libera odierno alla riforma Calderoli dato nel CdM, non sposterà di una virgola l'attuale assetto istituzionale, ma è solo l'inizio di una discussione sulla riforma da fare che coinvolgerà Governo, Parlamento e Regioni, con quest'ultime che sono tutt'altro che compatte in relazione al da farsi.

Infatti, mentre Luca Zaia (Veneto) parla di giornata storica, dialogo e buon senso messo in atto dal Governo, il presidente dell'Emilia Romagna (Stefano Bonaccini) la liquida come una proposta sbagliata di cui non se ne farà di nulla. Ma non è solo una contrapposizione tra regioni governate dalla destra e quelle governate dal centrosinistra, vi è anche la contrapposizione tra regioni del nord e quelle del sud.

Ma perché dal Governo e da chi lo sostiene si mostra così tanto ottimismo? Per utilizzare al meglio il vero scopo del varo di questo provvedimento di facciata: il traino elettorale per le prossime amministrative in Lombardia. Tutto qua.

Di questa pseudo riforma ne sentiremo pertanto straparlare per giorni e giorni prima del voto. Poi, sparirà dai radar per iniziare a fare nuovamente capolino in estate, ma solo in base a quelle che allora saranno le dinamiche di forza e le necessità di consenso dei partiti dll'attuale maggioranza... ammesso che al tempo sia ancora in vita.