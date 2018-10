Katie Holmes e Nicole Kidman contro Tom Cruise che non vuole vedere sua figlia

Sono anni che Tom Cruise non vede sua figlia Suri e Nicole Kidman e Katie Holmes - sue ex mogli - condannano la scelta dell'attore di evitare chiunque non faccia parte della sua organizzazione religiosa.

Ed è proprio questa la ragione per cui Tom Cruise non ha rapporti con Suri, perché lei non fa parte di Scientology!

Diverso invece il rapporto con i figli Isabella e Connor, adottati insieme a Nicole Kidman, che fanno parte della sua stessa "organizzazione" religiosa e che vivono insieme all'attore.

La foto in alto è stata scattata da Alan Light.