Arrestato a Napoli per evasione dai domiciliari Emilio Fede. L’ex direttore del TG4, è stato arrestato a Napoli con l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari che stava scontando presso la sua abitazione milanese.

La notizia dell’arresto di Emilio Fede (90 anni il prossimo 24 giugno) è stata ripresa dalle maggiori testate giornalistiche in cui si riporta che l’ex direttore si trovava in compagnia della moglie, quando 6 agenti in borghese sono entrati nel ristorante, invitandolo a ritornare presso il proprio albergo.

L’ex direttore del TG4 ha già scontato 7 mesi di pena a Milano (pena che prevede anche 4 anni di servizi sociali). ma avrebbe avvisato i Carabinieri della sua "trasferta" napoletana.

Adesso si è in attesa della decisione del Giudice del tribunale di Sorveglianza che dovrà valutare quanto accaduto.