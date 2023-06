Le modelle di Royal Management, agenzia di riferimento per quel riguarda l'intrattenimento e nightlife d'eccellenza da anni, fanno spettacolo sui palchi di molti dei più importanti club italiani. Chi va a ballare a Papeete Beach e VillaPapeete - Milano Marittima, alla Baia Imperiale - Gabicce, a Villa Bonin - Vicenza, al #Costez - Bergamo , al Sali & Tabacchi - Reggio Emilia o alla Capannina di Forte dei Marmi (...), si muove a tempo con dj set d'eccellenza e impianti audio di qualità.



Ma quando si parla di emozioni, spesso quelle arrivano al pubblico proprio dagli show che vanno in scena sul palco, grazie a chi sa come stare al centro della scena. Sembra facile, stare al centro dell'attenzione, nel bel mezzo di una serata. In realtà, la bellezza non basta affatto, così come non può bastare la capacità di ballare.



Per avere successo a lungo, cosa che senz'altro ha Royal Management, l'agenzia del veneto Icio Franzoni, ci vuole un giusto mix di fattori, in cui professionalità, precisione ed affidabilità vengono senz'alto ai primi posti. Le modelle e le hostess che collaborano con questa agenzia, sul palco e nella vita di tutti i giorni, sanno incarnare questi valori e sanno di "giocare" per una squadra che da sempre punta solo ai primi posti. Soprattutto in quest'estate '23, quando Royal Management non può riuscire a soddisfare tutte le richieste, la scelta è quella di collaborare solo con chi raggiunge certi standard.



C'è poi tutta la parte burocratica e legale del lavoro: Royal Management la svolge con la massima cura. Altri operatori, troppo spesso, non lo fanno. Se accontentarsi di giorno possibile e anche lecito, il palco e la notte richiedono il massimo: i giusti costumi, show sempre curati, modelle e performer mozzafiato... Solo così la notte diventa magia. In fondo, il lavoro di Royal Management è proprio questo, far sognare chi va a ballare. Non è facile e non tutti lo capiscono, però qualcuno deve pur farlo.



Cos'è Royal Management



Creata e gestita da Maurizio "Icio" Franzoni, Royal Management una delle principali agenzie italiane specializzate nel fornire modelle/i e hostess a chi organizza eventi, party e fiere. E' attiva soprattutto nel settore entertainment & nightlife, ma non solo. Attiva da anni, l'agenzia gestisce un numero di talenti notevole, ma più che sulla quantità, da sempre punta su qualità ed eccellenza. Royal Management ha poi a disposizione ciò che può fare la differenza per creare party o eventi memorabili: centinaia di abiti e costumi capaci di esaltare la bellezza delle ragazze in modo sempre diverso.



https://www.instagram.com/royal_management/

https://www.instagram.com/icio.franzoni/