"Il primo consiglio che do sempre è quello di non scommettere troppo, perché la ludopatia è una cosa seria", spiega Luciano C. di Sbancaofficial. "Il bankroll, ovvero la cifra che un singolo giocatore mette a rischio nella sua attività di scommettitore deve essere sempre commisurata alla propria possibilità di spesa. Per questo, ad esempio, non dico mai quanto scommetto io. Bisogna poi sempre gestire le proprie emozioni e saper accettare la sconfitta. Queste cose contano più dell’essere bravi a formulare pronostici vincenti o dell’avere fortuna".

Ci racconta un aneddoto sul suo lavoro?

"Un paio d'anni fa un fan mi scrisse per avere un aiuto economico... ma io gli detti invece una schedina fatta e pagata da me. Decisi di andare proprio nel suo paese, Aversa, giocarla lì e portargliela personalmente, così che se fosse stata vincente poteva ritirarla lui stesso, perché le giocate si ritirano solo dove vengono fatte. Tra l'altro giocai anch'io nella stessa ricevitoria per me stesso... Quindi andai a consegnargli la giocata fatta e lui per ringraziarmi, mi ha regalò una buonissima pastiera! Ero a metà del mio viaggio di ritorno per Roma quando mi accorsi che avevamo vinto! Fui felicissimo, soprattutto per questo ragazzo.Il giorno dopo ripartii per Aversa per andare a riscuotere la vincita. Il tutto l'avevo comunicato come sempre sui social... e di conseguenza venni accolto con grande calore e scoprii anche che tutta la città aveva fatto la stessa giocata".

Che progetti ha per il suo futuro?

"Da poco ho aperto la prima, ed unica, tip agency e con il nostro staff stiamo lavorando su altri progetti, ma per il momento non possiamo ancora parlarne. Il 2021 è comunque pieno di grandi progetti per me ed il mio team".