Il 2020 che va chiudendosi in queste ore è stato un anno davvero complicato per chi per mestiere (e non solo) fa divertire ed emozionare con la musica.

Tra l'altro, Natale per Mitch B. è davvero un periodo speciale dell'anno, visto che è nato il 24 dicembre... Ecco come racconta questo periodo sui social: "Essendo nato la vigilia, per me compleanno e Natale sono sempre andati di pari passo. Sono sempre stato un sentimentalone, ma quest'anno, lo spirito del Natale non è riuscito ad avere la meglio, e sto 'sentendo' di più il compleanno", racconta.

Per fortuna che c'è la musica. Quando è fatta come si deve, serve sempre e fa muovere a tempo, in tutte le parti del mondo. Ecco perché sono ben due le tracce prodotte da Mitch B. finite all'interno della compilation Most Rated della label francese Jango, ovvero due cover di classici di livello assoluto: "Respect" e Strike it Up. La compilation è già disponibile in PreOrder e sarà disponibile dal 25 dicembre su tutti i portali digitali.





Altra cover, questa volta di "Into The Groove" di Madonna, remixata da Mitch B. con Gary Caos e Zen, questa volta inclusa nella compilation "Best Of 2020" dell'italiana Casa Rossa.

La cover di "Into The Groove" (Madonna) remixata da Mitch B.

https://www.beatport.com/track/into-the-groove-gary-caos-mitch-b-and-zen-remix/14663090

La cover di "Respect" (Aretha Franklyn)

https://www.beatport.com/track/respect-extended-mix/14507875

La cover di "Strike It Up" (Black Box)

https://www.beatport.com/track/strike-it-up-original-mix/14507885



Chi è Mitch B.

Mitch B. è in console fin dal lontano 1998. E' anche produttore e la sua musica la pubblica su diverse label, tra cui la francese Jango Music, la spagnola Shamkara e l'italiana Yuppies Records.

Sul palco e in studio spazia soprattutto tra house, deep house ed elettronica balearica. Alessandro Bruno, questo il suo vero nome, è nato nel 1982, vive a Ravenna e da oltre vent'anni fa ballare molti dei più importanti club e dei luoghi di ritrovo di tutta Italia, da Courmayeur ad Agrigento.

Miglior resident dj ai Dance Music Awards 2018, in Italia si è esibito spesso al Pineta di Milano Marittima, mentre durante l'estate 2020 fa ballare soprattutto BBK Pleasure Beach (Marina di Ravenna), Donna Rosa 38 (Marina di Ravenna), Lido Me Beach (Lido Adriano – RA), Top Club (Rimini), Alto (Cervia RA), Paparazzi (Milano Marittima – RA), Chalet Del Mar (Fano PU), Hierbas (Milano Marittima – RA).

Guest dj per party legati a brand prestigiosi (Ducati, Shiseido, Jean Louis David, L'Oréal), Mitch B. suona spesso anche in giro per il mondo: ad esempio all'Hollywood Vip Room e allo Zazada di Patong in Thailandia, al Bali Beach Club e al Pacha Hotel a Ibiza, a Formentera al Pineta e al Beso Beach (…).

"On The Radio", una traccia vocale che Mitch B. ha creato nel 2019 con Damon Grey, Havarow ed Abigail su Spotify è stata ascoltata più di 100.000 volte. Inoltre, il remix realizzato con Zen per una versione di "Long Train Running" realizzata da Relight Orchestra ed Aax Donnell, ha raggiunto la seconda posizione su Beatport, lo shop musicale più utilizzato dai dj.

Tra i dischi pubblicati nell'estate 2020, c'è "Love Is My Music", prodotta con i Meters Follow. Il 18 settembre 2020 arriva invece "Shout", cover del classico dei Tears for Fears prodotta con Paolo C sulla label francese Jango.