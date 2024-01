Sesta edizione dello spettacolare Festival della Magia ideato e condotto da Raul Cremona che anche quest’anno vedrà calcare il palcoscenico da un cast di artisti eccezionali provenienti da tutto il mondo. Oltre 25.000 spettatori hanno assistito alle precedenti edizioni. Ben due i rappresentanti della magia asiatica, la scuola che in questi anni sta sfornando i più grandi talenti della magia mondiale. Da Taiwan arriverà Po Cheng Lai, uno degli illusionisti più famosi in Asia, con il suo spettacolare numero con i ventagli.

Nello show anche Mike Chao, uno dei più grandi manipolatori del mondo, dove l’abilità si fonde con la poesia e la grazia del suo atto magico. Dalla Francia sarà ospite Jimmy Delp, un illusionista che ha stravolto la figura del classico mago. Vestito in abito arancione, ogni volta che cerca di eseguire un gioco è una catastrofe! Nessun panico, Jimmy farà di tutto per divertire mentre si trova nelle situazioni più folli. L’Italia sarà rappresentata da due campioni.

Vanni de Luca, mentalista, unico artista al mondo a portare in scena il numero più complesso mai ideato nella storia dell'intrattenimento mentale: in pochi minuti e contemporaneamente Vanni risolve un cubo di Rubik e complessi calcoli matematici, mentre recita a memoria un Canto della Divina Commedia di Dante, scelto liberamente dal pubblico. L’altro italiano in scena sarà Dario Adiletta con il suo originalissimo numero di magia basato sul dominio e la manipolazione dell’acqua.

Un nuovo approccio e una nuova idea di fare magia. Infine, dalla Spagna arriva il duo Ramò & Alegría. Vincitori di numerosi premi internazionali, insieme, hanno creato uno spettacolo unico. Per dieci minuti il palco si riempie di una lotta comica tra i personaggi dove i ruoli e gli stereotipi tra il mago e il suo assistente saranno spezzati, creando situazioni assurde che si risolvono con la magia più inaspettata. La parte del divertimento naturalmente sarà compito di Raul Cremona che con i suoi personaggi e i suoi intermezzi farà da padrone di casa. Uno show che nelle due ore non mancherà di stupire e divertire.

Dal 3 al 7 gennaio 2024

Feriali ore 20,45 - sabato 6 gennaio ore 15,30 e 20,45 - domenica ore 15,30

Amaca presenta

Raul Cremona

FESTIVAL DELLA MAGIA

a Milano - VI edizione

da un’idea di Raul Cremona

con Po Cheng Lai (Taiwan), Mike Chao (Taiwan), Jimmy Delp (Francia)

Vanni De Luca (Italia), Dario Adiletta (Italia), Ramó & Alegría (Spagna)

Regia Giordano Riccò

BIGLIETTI

da martedì a giovedì

Prestige € 31,00 - Poltronissima € 29,00 - Poltrona € 22,00 - Poltronissima under 26 anni € 20,00

da venerdì a domenica

Prestige € 35,00 - Poltronissima € 32,00 - Poltrona € 24,00 - Poltronissima under 26 anni € 22,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=2675641

circuito Ticketone

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471

Email: [email protected]

*_©Angelo Antonio Messina