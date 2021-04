Innovability, organizzatore di IoTHINGS, presenta in collaborazione con Innovabilify i primi IoTHINGS Awards, che nascono per promuovere la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità nell’ecosistema IoT e 5G in Italia, creando un processo virtuoso di condivisione delle esperienze migliori tra imprese, startup, centri di ricerca e istituzioni.

L’obiettivo è quello di apportare valore aggiunto alle aziende utenti, creare nuovi prodotti e servizi per i clienti e migliorare la qualità di quelli esistenti, anche alla luce dei futuri interventi finanziabili dal Recovery Fund, secondo linee guida del piano Next Generation EU.

I partecipanti potranno presentare gratuitamente i propri progetti in una delle dodici categorie di gara: un’importante Giuria composta dai CxO e Top Manager di grandi realtà italiane ed internazionali selezionerà le candidature. Tra i primi partner possiamo segnalare AssoESCo, ASSORETIPMI, ComoNExT, Innovation World Cup Series e Kantar.

Particolare attenzione sarà data alle startup, che avranno una categoria riservata, inoltre alcuni premi saranno offerti da OVH Cloud Startup Program, Sponsor dell'iniziativa insieme a Qlik.

“Sperando che questa iniziativa possa contribuire allo sviluppo della Digital Transformation in Italia, così come alla valorizzazione di startup e team di innovatori, vi invitiamo a non perdere questa opportunità di confronto e visibilità” ha dichiarato Gianluigi Ferri – CEO Innovability e ideatore di IoTHINGS.

Per iscriversi gratuitamente a IOTHINGS AWARDS è sufficiente dedicare pochi minuti accedendo al sito www.iothingsawards.com .

Le candidature sono aperte dal 15 aprile al 30 giugno 2021.

Per ulteriori informazioni: www.iothingsawards.com



Informazioni su INNOVABILITY:

Innovability ha creato nel 2002 “M2M Forum”, il primo evento annuale a livello internazionale sulle tecnologie Machine-2-Machine, poi evolutosi in “IOTHINGS” in questi anni ha sviluppato una profonda e continua conoscenza del mercato IoT, sia a livello italiano e sia a livello internazionale, tale da offrire alle aziende anche servizi di marketing, di comunicazione, di ricerca e di consulenza attraverso il proprio ampio e strutturato database e grazie alla collaborazione di prestigiosi partner scientifici, associativi e industriali italiani ed esteri.



Informazioni su INNOVABILIFY:

Innovabilify è una startup innovativa che fornisce servizi di matchmaking e di sales accelerator dedicati a Startup e PMI ad alto contenuto tecnologico, che vogliono diventare fornitori di grandi aziende tradizionali o cercare partner tecnologici e commerciali: Un Business Accelerator per le Imprese, in particolare PMI, e un Sales Accelerator di Startup.



