Briefing al Consiglio di Sicurezza su Gaza del 9 ottobre 2024 da parte di Lisa Doughten, Direttore della Divisione Finanziamenti e Partenariati dell'OCHA, a nome del Sottosegretario Generale ad interim per gli Affari Umanitari e Coordinatore degli Aiuti d'Emergenza Joyce Msuya:





Vi ringrazio per l'opportunità di aggiornarvi sulla situazione umanitaria nei Territori Palestinesi Occupati – sia a Gaza che in Cisgiordania.L'anno passato ha portato sofferenze inimmaginabili. È passato un anno dall'orrendo attacco di Hamas e di altri gruppi armati in Israele. E i razzi continuano a essere lanciati indiscriminatamente verso Israele.Poche volte nella storia recente abbiamo assistito a sofferenze e distruzioni delle dimensioni, della scala e della portata che vediamo a Gaza. Nell'ultimo anno, questo Consiglio è stato ripetutamente informato sull'orrore che si sta svolgendo a Gaza, in media almeno ogni mese.Ancora una volta, ci troviamo in un momento critico. Purtroppo, molto di ciò che sto per dire rispecchia quanto abbiamo riferito un mese fa. La sofferenza diffusa persiste mentre la situazione umanitaria peggiora.I recenti ordini di evacuazione da parte delle autorità israeliane per vaste aree del nord di Gaza, insieme all'intensificarsi delle operazioni di terra, rischiano di provocare ulteriori morti, distruzione e l'ennesimo sfollamento di massa di civili.Ancora una volta, il caos più totale si scatena mentre il mondo sta a guardare.Prima di passare alla situazione, esprimiamo profonda preoccupazione per la legislazione in corso volta a fermare le attività di UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione. Ciò sarebbe disastroso per la fornitura di aiuti e servizi essenziali a milioni di palestinesi a Gaza e in Cisgiordania.Quasi tutti gli oltre 2 milioni di abitanti di Gaza ricevono una qualche forma di aiuto o di fornitura di servizi dall'UNRWA, così come quasi un milione di rifugiati palestinesi in Cisgiordania. Se approvata, questa legislazione sarebbe diametralmente opposta alla Carta delle Nazioni Unite e violerebbe gli obblighi di Israele ai sensi del diritto internazionale.

Nell'ultimo anno, gli implacabili ordini di sfollamento emessi da Israele hanno interessato quasi l'84% del territorio di Gaza.Circa il 90% della popolazione di Gaza è sfollata internamente.Centinaia di migliaia di persone sono costrette a spostarsi a sud, verso Al Mawasi, ma il sud di Gaza non può ospitare altre persone.Ad Al Mawasi – dove è stato detto ai civili di andare – 12 palestinesi sarebbero stati uccisi e almeno altri 26 feriti quando due tende sono state colpite nel campo di Al Mawasi il 1 ottobre.Gli ordini di evacuazione hanno lo scopo di proteggere i civili, ma sta accadendo l'esatto contrario.Come abbiamo detto tante volte, non esiste un luogo sicuro a Gaza.A tre dei dieci ospedali parzialmente funzionanti nel nord è stato ordinato di evacuare tutti i pazienti senza fornire alternative per il loro trasferimento. Non siamo riusciti a rifornire di carburante gli altri ospedali del nord. Non c'è elettricità da ottobre dell'anno scorso. Senza elettricità o senza carburante per i generatori, tutto si blocca: strutture mediche, acqua, servizi igienici e altri servizi essenziali. Le panetterie stanno chiudendo, aggravando i già alti livelli di insicurezza alimentare. Mentre questo conflitto persiste, i civili devono avere l'essenziale per la loro sopravvivenza. Devono poter cercare protezione. Agli sfollati deve essere garantito il diritto al ritorno volontario.Continuano i gravi ostacoli all'ingresso di forniture commerciali essenziali e all'accesso umanitario. A settembre, ad esempio, gli operatori umanitari hanno trascorso un totale di 212 ore – pari a quasi 9 giorni di attesa – per ricevere il via libera dalle autorità israeliane per intraprendere missioni salvavita. E nell'ultima settimana, non ci sono stati movimenti umanitari verso il nord, mentre entrambi i valichi di terra sono stati chiusi per l'ingresso dei rifornimenti a Zikim ed Erez.

Il nord di Gaza è stato tagliato fuori, mettendo a rischio il secondo ciclo della campagna di vaccinazione antipolio, previsto per la metà di ottobre.Inoltre, le forniture commerciali essenziali che entrano a Gaza si sono drasticamente ridotte nell'ultima settimana.Negli ultimi giorni sono entrati in media 50 camion carichi di merci al giorno, quantità che non bastano a soddisfare i bisogni. L'assistenza umanitaria non può sostituire il flusso di beni commerciali e viceversa.Gli operatori umanitari possono consegnare solo una piccola parte degli aiuti umanitari attraverso i posti di blocco israeliani. Si tratta di restrizioni che mettono a rischio la vita. La gente è traumatizzata, affamata, scava a mani nude tra le macerie per cercare i propri cari.Sono sempre più frustrati per il fallimento della comunità internazionale nel fermare le ostilità. Con l'aggravarsi della situazione, questa rabbia si rivolge sempre più agli operatori umanitari.



La mancanza di un adeguato accesso umanitario significa che l'insicurezza alimentare e le malattie si stanno diffondendo rapidamente.La grave carenza di alloggi rischia di peggiorare le condizioni sanitarie e di minare ulteriormente la dignità delle popolazioni vulnerabili, portando potenzialmente a condizioni di pericolo di vita nel prossimo inverno. I partner umanitari riferiscono che donne e bambini sono duramente colpiti dal trauma di questa guerra. Secondo l'UNRWA, ogni giorno 10 bambini perdono una o entrambe le gambe. Gaza ospita la più grande coorte di bambini amputati della storia moderna. Le donne hanno tre volte più probabilità di abortire e tre volte più probabilità di morire di parto. Eppure, gli umanitari non si arrendono.Rimaniamo profondamente preoccupati anche per il peggioramento della situazione in Cisgiordania.Nell'ultimo anno, le operazioni militari israeliane, insieme alla violenza dilagante dei coloni e alle demolizioni di case, hanno portato a un forte aumento di vittime, distruzioni diffuse e sfollamenti forzati.Proprio la settimana scorsa, il 4 ottobre, 18 palestinesi, tra cui donne e bambini, sono stati uccisi in un attacco aereo contro un edificio residenziale nel campo profughi di Tulkarem; si è trattato del singolo incidente più letale compiuto dalle forze israeliane in Cisgiordania da quando l'OCHA ha iniziato a documentare sistematicamente le vittime nel 2005. In Cisgiordania, l'uso della forza letale deve essere conforme al diritto internazionale dei diritti umani e agli standard che regolano l'applicazione della legge. Le tattiche tipicamente utilizzate durante le ostilità nei conflitti armati sollevano preoccupazioni sull'uso eccessivo della forza. Chiediamo il pieno rispetto del diritto internazionale e l'osservanza delle decisioni della Corte internazionale di giustizia.Occorre esercitare la massima influenza per alleviare le sofferenze dei civili nei Territori palestinesi occupati.

Non possiamo affermare di essere ignari di ciò che sta accadendo, né possiamo permetterci di distogliere lo sguardo.Per questo ribadiamo l'invito al Consiglio di Sicurezza e agli Stati membri ad agire. Ciò significa garantire il rispetto del diritto umanitario internazionale e del diritto internazionale dei diritti umani, esercitando le necessarie pressioni e cooperando nel perseguire le responsabilità per i crimini internazionali. Ciò significa garantire il rilascio di tutti gli ostaggi.Significa garantire che i civili siano protetti e che i loro bisogni essenziali di sopravvivenza siano soddisfatti, ovunque si trovino, indipendentemente dall'evacuazione o meno. Ciò significa garantire che le operazioni umanitarie siano protette e facilitate, anche in conformità con gli ordini provvisori della Corte internazionale di giustizia, per tutti i civili in difficoltà. Sono necessari urgenti sforzi diplomatici per smorzare la situazione nei Territori Palestinesi Occupati e per evitare che la situazione si aggravi a livello regionale. E per prevenire una più ampia escalation regionale nello spargimento di sangue. Gli Stati membri devono prendere provvedimenti per ottenere un cessate il fuoco immediato a Gaza e un percorso verso una pace sostenibile.Queste atrocità devono finire.

Naturalmente non accadrà nulla... ma che poi qualcuno non dica "non sapevo".