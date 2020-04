Spazi limitati, poca libertà d'azione e isolamento: questa è la situazione che milioni di italiani stanno vivendo in questi giorni di quarantena. Una condizione che influenza psicologicamente e in certi casi molto negativamente lo stato d'animo delle persone.

Quanto durerà? Quando si potrà ritornare liberi dall'incubo del coronavirus e vivere come prima?

Domande che per il momento non hanno nessuna risposta certa, anche se si parla spesso in questi giorni della fatidica "Fase 2" e di una riapertura delle principali attività commerciali.

Nel frattempo però, gli italiani si ritrovano confinati tra le mura domestiche in un situazione dove gli spazi sono molto ristretti.

Una situazione claustrofobica quasi simili a quella vissuta dai Sommergibilisti della Marina Militare anche quando vanno in missione: in isolamento, in spazi ristrettissimi e sconnessi dai social networks.

E proprio i Sommergibilisti della Marina Militare hanno pensato bene di pubblicare il loro decalogo, un decalogo essenziale, che tutti possono mettere in pratica per sopravvivere in quarantena nel miglior modo possibile nell'attesa di ritornare liberi:

Fai dell'isolamento un'opportunità, il tempo è prezioso e non torna indietro. Dedica del tempo a te stesso e coltiva le tue passioni. Stabilisci la tua routine e coinvolgi tutta la famiglia. Mantieniti in forma, bastano 30 minuti al giorno. Pianifica la spesa ed il menù per mangiare in modo sano ed equilibrato. Dedica parte del tuo tempo alla cura dei tuoi spazi. Ti aiuterà a gestire tutto il resto. Ogni tanto spezza la routine quotidiana, servirà a ricominciare con più motivazione. Mantieni attiva la tua rete di relazioni sociali ed affettive. Affronta la giornata con un "sorriso": è una medicina efficacissima. Pensa a cosa farai nel tuo futuro, è l'unica cosa che puoi davvero cambiare in meglio!



Un decalogo semplice alla portata di tutti, anche di chi non è Sommergibilista della Marina Militare.