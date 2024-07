Lo Stanford Internet Observatory è tra i più importanti centri di ricerca al mondo su Internet. I suoi studi si concentrano soprattutto su aree che riguardano i social media, l’intelligenza artificiale e i cyber crimes.

Il fondatore Alex Stamos ha creato un nuovo gruppo di ricerca internazionale che nel prossimo triennio (2025-2027) impiegherà ricercatori scientifici, studiosi, analisti, studenti, assistenti di ricerca e assistenti didattici.



Tutti assieme lavoreranno sotto la sua guida per supportare progetti nuovi ed esistenti e promuovere la missione prefissata che sarà sicuramente intersettoriale.

Vincenzo Musacchio, contattato dallo staff dell’Osservatorio, darà il suo supporto mediante i suoi studi riguardanti l’uso dell’intelligenza artificiale da parte della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche.

Da noi sentito Musacchio ha detto di essere immensamente grato per l'incredibile dimostrazione di fiducia ricevuta.

“Sono onorato di questa offerta che ritengo sia una testimonianza dell'importanza del lavoro che ho svolto negli ultimi trent’anni sui temi che riguardano le mafie e il terrorismo”.“Pensare che Stanford, esempio per il mondo accademico internazionale, abbia pensato a me, mi fa credere che ci sia ancora spazio per il merito fuori dall’Italia”.