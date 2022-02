Convocati dalla presidente Valentina Cocuzza, riprendono giovedì 10 febbraio alle 11 i lavori della prima commissione. All’ordine del giorno la modifica dello Statuto, che ormai da circa tre mesi sta impegnando le forze politiche, finalizzata a rendere tale strumento regolante l’attività a Palazzo dell’Aquila più snello e in linea con le nuove esigenze dell’apparato politico-burocratico. Cocuzza ha reso noto che si è ormai in dirittura d’arrivo per la definizione propedeutica al passaggio definitivo in Aula.

«Già ad inizio di questa legislatura – spiega la Consigliera di Forza Italia – la prima Commissione si era presa l’impegno di portare avanti la modifica dello statuto comunale. L’emergenza sanitaria ha rallentato questi passaggi; ma la nostra determinazione non è venuta meno. Fondamentale l’opera svolta a permettere di far sì che poi in Aula possa giungere un provvedimento già analizzato nelle sue parti più importanti.

Fare il Consigliere comunale non è un compito semplice, gli atti, su cui si è chiamati ad esprimersi non sono sempre di semplice lettura. Le Commissioni consiliari sono sicuramente un elemento di facilitazione, che fissano momenti ufficiali di lavoro preparatorio per il consiglio comunale, dando uno strumento in più di lavoro ai singoli Consiglieri comunali, permettendo loro di svolgere il loro compito con maggiore consapevolezza. Non possiamo che esserne soddisfatti”. Consistente calo di positivi in questo inizio di settimana a Milazzo.

Il report di oggi della piattaforma dell’Usca è di 870 persone affette dal Covid, circa 65 in meno rispetto al fine settimana. I positivi riscontrati nella sola giornata odierna sono 34.