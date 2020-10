La tradizionale parata di luci natalizie, che fa di Salerno una meta ambita da migliaia di turisti ogni anno, è stata annullata a causa del Covid.

L’annuncio arriva dall'assessore al Commercio del Comune di Salerno Dario Loffredo, al termine di una conferenza stampa di presentazione delle nuove favole teatrali portate in scena dalla Compagnia dell’Arte, avvenuta questa mattina.

Queste le sue parole:

"Dal momento che per legge ( dpcm e ordinanze regionali) gli assembramenti sono vietati, e l’evento Luci D’Artista di Salerno è sempre stato un’inevitabile richiamo di folla, quest’anno non ci sarà . Faremo delle luci per non perdere la speranza, dunque, il Comune di Salerno si impegna a installare piccole illuminazioni natalizie, in forma ridotta".