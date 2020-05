Sylvester Stallone si è concesso ai suoi fans rispondendo alle loro curiosità in un video pubblicato sul suo account Instagram.

E la prima curiosità da soddisfare ha riguardato il "futuro" di Rocky Balboa! Lo rivedremo?

Non è escluso, perché Sly ha delle idee al riguardo, anche se potrebbero non interessare al pubblico... chissà! In ogni caso, Rocky non sarà più parte del mondo di Creed e, pertanto, potremmo non rivedere più quel personaggio in un terzo film della serie.

Per i curiosi, questa la sessione di domande e risposte direttamente dall'account di Stallone...