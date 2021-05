236 i migranti sbarcati dalla Ocean Viking ad Augusta, 49 dalla nave Foscari della Marina Militare a Pozzallo, oltre 700 quelli arrivati in autonomia a Lampedusa, mentre 455 son quelli a bordo di Sea Watch 4, soccorsi nei giorni scorsi grazie a ben 6 operazioni di salvataggio.

Alarm Phone, nelle scorse ore ha poi lanciato un allarme per una barca in panne con 95 persone a bordo, anche bambini, che sta imbarcando acqua al largo della Libia.

Così, ieri, il devoto Matteo Salvini ha commentato quanto sta accadendo:

"Centinaia di clandestini sbarcati in poche ore, è inaccettabile. Abbiamo scritto al Presidente Draghi e ai ministeri della Salute e degli Interni: oltre a controllare chi arriva in aereo dai Paesi a rischio, fra Covid e varianti, è doveroso anche bloccare barchini e barconi per rispetto degli Italiani, dei loro sacrifici, della loro salute, della loro sicurezza. Non si può fare nulla? Falso. Io in un anno ho ridotto delll’80% gli sbarchi e sto subendo due processi per aver difeso i confini. E con meno partenze, ci sono anche meno morti. Volere è potere".

Naturalmente il "bloccatore" seriale, con il solito sproloquio a mezzo social, si è dimenticato di dire che i suoi miracolosi interventi sono consistiti nel pagare i trafficanti libici per tenere imprigionati nei loro lager delle persone, bambini compresi, e nell'impedire operazioni di salvataggio in mare alle navi delle ong, ignorando se delle barche con centinaia di persone siano o meno affondate. Il "bloccatore" come sempre, si è anche dimenticato di farci sapere che cosa si dovrebbe fare con le persone che attualmente si trovano in mare.

⭕️ 51 people safely on board the #SeaWatch4 after 6th rescue



In another rescue operation, our crew was able to rescue 51 people from a double-decker wooden boat. With now 455 rescued people on board, the Sea-Watch 4 must be assigned a safe harbor immediately! pic.twitter.com/25s5YmcxQO — Sea-Watch International (@seawatch_intl) May 1, 2021



La considerazione conseguente è come sia possibile governare insieme a gente simile. Una considerazione, oltretutto, che riguarda moltissimi altri aspetti relativi alla gestione della cosa pubblica e che, di giorno in giorno, sta imbarazzando sempre di più i partiti che si definiscono, o pretendono di essere, democratici.