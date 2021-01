Nel recupero della 10.a giornata del campionato di Serie A Udinese e Atalanta hanno pareggiato 1-1. Tutto è accaduto nel primo tempo.

I friulani sono andati in vantaggio subito al 1' minuto con Pereyra e sono stati raggiunti in finale di tempo al 44', con un gol di Muriel all'11° centro stagionale, poco dopo un intervento di Gollini su Pereyra non sanzionato dall'arbitro, con i friulani che reclamavano un rigore a loro favore.

Con il pareggio odierno, l'Atalanta si porta in classifica a quota 33 al pari della Juve. mentre l'Udinese sale a 17, restando però al sest'ultimo posto.

In Serie A, dopo l'incontro odierno, rimane da recuperare solo quello tra Juventus e Napoli.

Queste le parole del tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, al termine dell'incontro:

"Non so se è stata una prestazione di serenità, ma sicuramente di grande sacrificio, similmente a quanto fatto col Sassuolo in un momento della stagione analogo. Una gara prevalentemente difensiva da parte nostra ma senza rinunciare a dare fastidio a una Atalanta che ha percepito la nostra pericolosità.Il rigore? Non sono neanche andato a rivederlo, è inutile farsi sangue cattivo. Di sicuro la squadra dopo quel minuto che poi ha determinato il risultato della partita è stata bravissima a togliersi di dosso questo macigno nel secondo tempo.È un punto importante. Ora abbiamo solo due giorni per recuperare un po’ di energie e ricrearci quelle mentali per affrontare nel modo giusto un’altra grande squadra".







Photo credits: Udinese calcio via Twitter