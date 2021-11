Dopo due Halloween party di grande successo a Magicland, nei pressi di Roma, i performer di Circo Nero Italia continuano a far emozionare l'Italia. Come raccontano gli artisti di Circo Nero Italia, "Questo non è il circo triste degli animali in gabbia e delle unghie tagliate, non è il circo meraviglioso che tiene a bocca aperta i bambini di tutto il mondo, e neppure quello struggente dei clown o nani che inciampano nella vita con le loro scarpe troppo grosse. Questo è il Circo della Musica e delle Passioni che urlano dentro, è il Circo della Notte!".

L'appuntamento è per venerdì 12 novembre 2021 al Cobra di Pietrasanta - Lucca (Piazza Matteotti 48, info: 05841716577, dalle 19:30 a tarda notte). In questa serata c'è anche il pianobar di Gino Sound ed il dj set di Spasso. Sabato 13 novembre la crew di Circo Nero Italia si sposta a Perugia, al Cantiere 21 (via G. Rossa 9, info: 3357205992, dalla cena a tarda notte). In questo caso in console ci sono Debla e Manu P, alla voce Manda Hitch.

Circo Nero Italia, come dice il suo creatore ed art director Duccio Cantini, è e sarà sempre "uno spettacolo che non si limita al semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice. E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Vorrei che chi partecipa ai nostri eventi tornasse a casa con l'idea di aver vissuto un'esperienza unica, da conservare nel cuore. Cercherò, per quanto mi sarà possibile, di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi, siano essi interiori, inferiori o superiori."

Circo Nero Italia

392 069 5432

www.circoneroitalia.it

https://www.instagram.com/circoneroitalia/