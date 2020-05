Sempre grazie a Defected prosegue la raccolta fondi, già arrivata a 675mila sterline: venerdì si punta senza timore a superare il milione di pound. Paul Oakenfold, Nick Warren e Nightmares on Wax,tra gli italiani Dj Claudio Ciccone Bros. sono soltanto alcuni dei 6mila(!!!) dj che partecipano a Set For Love, la maratona di 72 ore di streaming organizzata dall’associazione no profit Last Night A Dj Saved My Life, in collaborazione con DanceTelevision e in programma dalle 18 di oggi sino a domenica, con annessa raccolta fondi alla quale si può contribuire acquistando veri e propri drink virtuali.





The World's Largest Dj Event MAY 8th, 9th & 10th 2020 puoi fare la tua donazione qua: www.setforlove.org/

Intero week-end in streaming anche per Beenoise Rebirth Festival di Roma, con Sigis Vinylism, Silvano Delgado, Onirika e Dj Oliver, mentre Birdhouse ha iniziato ad occupare i rooftop di Berlino da ieri: oggi in console Nakadia, Simina Grigoriu e Juliet Fox.

Stanotte (o se si preferisce dalle 3 di domani mattina) la piattaforma on line del videogioco Fortnite presenta la première del Party Reale con le esibizioni live di Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5 e la replica domani dalle 20 alle 21. Chiunque si colleghi a Fortnite da sabato 9 maggio alle 00:00 a lunedì 11 maggio alle 16:00 otterrà gratuitamente il nuovo dorso decorativo Ali al neon che reagisce alla musica; non ci venga chiesto che cosa sia il nuovo dorso decorativo, ma nel complesso tutta quanta l’operazione suona molto interessante. Alle 5 di mattina di domani (le 8 di stasera di oggi sulla West Coast statunitense) va in scena Dreamstate, autentico prequel a tutta trance dell’Electric Daisy Carnival del prossimo fine settimana: on stage Gabriel & Dresden, Paul Oakenfold e Infected Mushroom: tutto in diretta sul sito di Insomniac. Sabato 9 secondo appuntamento con Awesome Soundwave Festival, l’etichetta discografica di Carl Cox; insieme a King Carl, Digital Afrika, Giorgia Angiuli e Satoshi Tomiie; donazioni divise in due: metà per Crisis Kitchen Bali, associazione che si occupa della popolazione non autosufficiente dell’isola indonesiana e l’altra metà per gli artisti di Awesome, sperando che non si scatenino ulteriori polemiche per questo nuovo batter cassa. Questa settimana ne abbiamo già avute a sufficienza per colpa di TNT, l’iniziativa Tour Managers Not Touring gestita – a voler essere generosi – con molta superficialità e approssimazione da parte di troppi soggetti coinvolti. Siamo sicuri che sia servita da lezione.

Sempre sabato 9 torna l’appuntamento settimanale con le dirette del festival World Club Dome dal rooftop del suo quartier generale a Francoforte: in cartellone Nicky Romero, David Guetta, Claptone e Meduza. Domenica 10 in programma i set di Renaissance con Sasha e la nuova session di Paul van Dyk, quest’ultimo fresco reduce domenica scorsa da una performance memorabile al Westfalenstadion, lo stadio del Borussia Dortmund, dove si è presentato indossando la maglia giallonera della squadra renana. Sempre dopodomani ultimo appuntamento con le home sessions di elrow: dalle ore 16 in console wAFF, Detlef e Latmun. In chiusura, sempre e soltanto tanti complimenti per la piattaforma berlinese United We Stream, in onda ogni giorno con set, panel e interviste, e che abbiamo presentato in un precedente articolo: la sua raccolta fondi – da dividersi tra gli associati – è arrivata a più di 450mila euro.