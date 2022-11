Teatro Bracco, Gianluca Guidi omaggia Sinatra con That’s Life!

Un tributo a Frank Sinatra da parte di un cantante, attore e regista teatrale tra i più brillanti della scena italiana. Gianluca Guidi è di scena al Teatro Bracco di Napoli da sabato 3 a domenica 4 dicembre con lo spettacolo "That’s Life!". Figlio d'arte (la mamma è Lauretta Masiero, il papà Johnny Dorelli) Guidi sarà protagonista nella storica sala della Pignasecca, diretta da Caterina De Santis, di un musical con brani storici del repertorio americano come “Fly me to the moon”, “Mack the knife”, “The lady is a tramp”.

Con uno spettacolo della durata di 1 ora e 40 minuti, accompagnato da Michele Di Martino al pianoforte, Dario Rosciglione al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria, Gianluca Guidi percorrerà un vero e proprio viaggio/tributo in onore del grande artista americano. Un omaggio ad autori come Cole Porter, George Gershwin, Richard Rodgers, Sammy Cahn che hanno contribuito a scrivere la storia della canzone a stelle e strisce e sono destinati all’immortalità grazie anche alla longeva e straordinaria carriera di Frank Sinatra, che ha fatto da colonna sonora con la sua musica ad almeno quattro generazioni.

Appuntamento per il debutto sabato 3 dicembre ore 21,00, si replica domenica 4 dicembre alle ore 18,30.

Per info: www.teatrobracco.it