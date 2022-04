La Giunta municipale ha approvato un atto di indirizzo proposto dall’Assessore alla Viabilità Beatrice De Gaetano per l’installazione di apparecchiature automatizzate di controllo del passaggio con il semaforo rosso nei punti dotati di apposita segnaletica, iniziativa finalizzata a tutelare la sicurezza stradale ed a garantire l’incolumità dei cittadini.

Il primo intervento interesserà la via Rosario Livatino (asse viario), arteria intensamente trafficata di ingresso alla città, dalla periferia e dai caselli autostradali ed in uscita dal centro abitato, all’intersezione con piazza Tusa, una intersezione, sulla quale s’incrociano 6 corsie di transito aventi notevoli flussi di traffico sia in direzione nord, che in direzione sud.

Spesso il mancato rispetto delle indicazioni semaforiche crea situazioni di forte pericolo anche per i pedoni. Ancora una diminuzione di soggetti positivi al Covid.

Un centinaio in meno rispetto alla scorsa settimana: il dato odierno riportato dalla piattaforma dell’UsCa indica infatti 418 persone affette dal virus. Ovviamente però resta alta l’attenzione in quanto i contagiati asintomatici sono la prevalenza dei soggetti costretti a rimanere a casa.